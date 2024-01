Le top 5 des tokens unlock à absolument surveiller en février 2024

Les tokens unlock sont un mécanisme de libération de tokens jusqu'alors verrouillés, qui sont ainsi ajoutés à la quantité totale en circulation. Inévitablement, c'est un phénomène qui peut impacter le cours de la cryptomonnaie concernée. Voici le top 5 des tokens unlock à surveiller en février 2024.

Des unlocks énormes : 1 milliard de dollars libérés

Cela faisait quelques mois que nous n'avions pas proposé de présentation des tokens unlock à surveiller, toutefois ce mois de février s'annonce déjà comme l'un des plus importants de l'année 2024. Pour rappel, un token unlock est un mécanisme utilisé par les projets cryptos et qui consiste à verrouiller une partie des tokens - destinée souvent aux investisseurs privés, à la communauté ou à l'équipe - et de les libérer par vague.

Ces évènements peuvent avoir un impact significatif sur les cours des actifs concernés. Nous n'épiloguerons pas dans cet article mais l'historique des données sur l'année 2023 l'a prouvé. Bien que ce ne soit pas une science exacte, il est important de les surveiller. Voici donc les 5 cryptomonnaies concernées par les tokens unlock de février 2024.

Les « tokens unlock » prévus en février 2024

Optimism (OP)

Quantité : 24,6 millions de OP

Valeur : 74,5 millions de dollars

Pourcentage de la capitalisation : 2,52 %

À la cinquième position de ce classement du jour, nous retrouvons Optimism (OP). Le 31 janvier à 1h00 (GMT+1), le fameux projet de solution de seconde couche d'Ethereum prévoit de libérer 24,6 millions de tokens OP. Cela représente 74,5 millions de dollars, ce qui est assez important. Toutefois, cela ne pèse que 2,52 % de la capitalisation et l'impact attendu est relativement faible.

Une partie des tokens OP sera notamment distribuée lors du RetroPGF. C'est un évènement qui vise à récompenser les porteurs de projets ayant contribué d'une certaine manière au développement de l'écosystème Optimism. Pour les différents articles rédigés sur notre site Internet, Cryptoast fait partie des projets récompensés.

Sandbox (SAND)

Quantité : 181 millions de SAND

Valeur : 83 millions de dollars

Pourcentage de la capitalisation : 8 %

La plateforme de metaverse française The Sandbox s'apprête à libérer plus de 181 millions de tokens SAND. Le 14 février à 1h00 (GMT+1), ce sont environ 83 millions de dollars qui seront ajoutés en circulation sur le marché, soit plus de 8% de la capitalisation actuelle. Autrement dit, ce token unlock risque d'avoir un impact non négligeable sur le cours de la cryptomonnaie.

dYdX (DYDX)

Quantité : 40 millions de DYDX

Valeur : 111 millions de dollars

Pourcentage de la capitalisation : 12,9 %

À la troisième position du classement d'aujourd'hui, nous retrouvons le DYDX. La plateforme de trading décentralisée éponyme prévoit de libérer 40 millions de tokens le 2 février à 16h00 (GMT+1). Cela représente 111 millions de dollars, soit environ 12 % de la capitalisation actuelle de cette cryptomonnaie.

À noter que seulement 30% des tokens DYDX sont actuellement en circulation. Au cours des prochains mois, l'inflation prévue est importante, notamment pour payer les investisseurs privés et pour récompenser les contributeurs à la dYdX Chain, la nouvelle blockchain utilisée par l'application.

Aptos (APT)

Quantité : 24,84 millions de APT

Valeur : 229 millions de dollars

Pourcentage de la capitalisation : 7,3 %

Avec 24,84 millions de tokens APT libérés, soit 229 millions de dollars au total, Aptos se classe au second rang des tokens unlock les plus importants du mois de février 2024. L'évènement est prévu le 12 février à 1h00 (GMT+1) par l'équipe du projet de blockchain de layer 1.

À noter que cette libération est massive et représente 7,3 % de la quantité totale de tokens en circulation actuellement. L'impact attendu est relativement significatif, d'autant plus que les récompenses iront en majorité à destination des investisseurs privés ayant participé aux différents tours de financement.

Cheelee (CHEEL)

Quantité : 23,43 millions de CHEEL

Valeur : 379 millions de dollars

Pourcentage de la capitalisation : 43 %

À la première place du classement du jour, voici un tout nouvel entrant dont nous n'avons encore jamais eu l'occasion de parler : le CHEEL de Cheelee. Cette application s'inscrit dans la narrative de l'économie de l'attention et vise à permettre aux utilisateurs de visionner du contenu divertissant tout en étant rémunéré.

Le 10 février à 10h00 du matin (GMT+1), Cheelee prévoit de libérer 23,43 millions de tokens CHEEL, soit environ 379 millions de dollars. Cela représente 43 % de la quantité totale en circulation, ce qui est évidemment énorme. Ne vous questionnez pas trop longtemps sur l'origine des récompenses des utilisateurs, vous en avez l'explication.

