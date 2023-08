Qu'est-ce qu’un token unlock et quelles sont ses implications ?

Élément central de la Tokenomics d'une cryptomonnaie, un token unlock représente le moment où une certaine quantité de tokens d'un projet est libérée après une période de verrouillage. Cette étape clé suscite l'attention des investisseurs, car elle peut entraîner une augmentation soudaine du nombre de tokens en circulation et influencer le cours de la crypto. Découvrez en détail le concept des tokens unlock.

C'est quoi un token unlock ?

Pour correctement appréhender la notion de token unlock, il est nécessaire de comprendre les tokenomics. Ce concept, dont le nom est issu de la contraction des mots « token » et « économie », désigne l'étude du modèle économique d'un token.

Concrètement, cela s'articule autour de l'émission, de la répartition et de la distribution des tokens ainsi que de leurs cas d'usages.

💡 Le token unlock est l'un des aspects fondamentaux du concept de tokenomics et désigne un mécanisme au cours duquel un projet libère des tokens à l'issue d'une période de verrouillage prédéfinie et connue publiquement.

En effet, lors du lancement d'un token, les projets décident souvent de réserver une partie de la quantité totale pour les investisseurs privés, les membres de l'équipe ou tout simplement pour financer les besoins de développement.

Les tokens en question sont verrouillés durant une période définie au préalable avant d'être débloqués par différentes vagues : ce sont les tokens unlock.

Concrètement, les phases de tokens unlock sont définies dès l'émission initiale d'une cryptomonnaie et sont des évènements majeurs à surveiller pour les investisseurs.

En effet, ils induisent généralement une hausse significative de l'offre de tokens en circulation sur le marché et un risque de chute du cours de l'actif en question, puisque les bénéficiaires peuvent désormais accéder à leurs tokens déverrouillés et en disposer comme ils le souhaitent.

À quoi servent les tokens unlock ?

Les tokens unlock n'ont pas toujours existé et sont apparus au fur et à mesure du développement de l'écosystème des cryptomonnaies.

Malgré une mauvaise réputation depuis 2017, les Initial Coins Offering (ICO) ont eu le mérite de créer des conditions relativement équitables où chaque investisseur prenait part au projet en obtenant des tokens à un prix similaire.

Néanmoins, depuis quelques années, la situation a basculé sur un schéma où les investisseurs privés (fonds d'investissement, business angels ou VC) ont un avantage considérable par rapport aux investisseurs particuliers. En effet, ils peuvent acheter le token à un montant dérisoire (et souvent non révélé) par rapport au prix de ce dernier lorsqu'il est lancé sur les plateformes d'échanges.

C'est dans ce contexte que certains projets ont commencé à introduire un mécanisme de verrouillage des tokens des investisseurs privés et de leurs équipes, afin de gagner la confiance de la communauté et de laisser suffisamment de temps au projet pour se développer convenablement.

Finalement, le mécanisme de tokens unlock permet de garantir que toutes les parties prenantes du projet soient alignées. Les investisseurs privés et professionnels peuvent bénéficier d'un token à prix réduit en échange d'une contribution financière pour accompagner le lancement du projet, tandis que la communauté ne risque pas de voir les principaux détenteurs vendre leurs tokens dès son arrivée sur le marché.

Les risques et avantages des tokens unlock

Le principal avantage des tokens unlock est la raison derrière leur existence. Comme expliqué dans le paragraphe ci-dessus, ils signifient que le projet a procédé à un verrouillage des tokens des investisseurs privés afin de ne pas susciter de pression baissière importante au lancement du token.

Mais cela n'est pas le seul avantage. Les tokens unlock peuvent également s'inscrire dans un schéma d'incitation afin d'attirer de nouveaux utilisateurs, qu'il est donc possible d'exploiter. À titre d'exemple, une partie de la quantité de tokens émis peut être réservée pour un airdrop, pour booster temporairement les rendements du protocole ou encore pour simplement récompenser les premiers utilisateurs.

Pour autant, les tokens unlock représentent également un risque de volatilité pour les investisseurs. Lorsque de nouveaux tokens sont débloqués, la quantité en circulation augmente et la valeur de chaque token aura tendance à mathématiquement diminuer. C'est la raison pour laquelle un token unlock s'accompagne généralement d'une chute du cours de la cryptomonnaie à court terme, en particulier en raison de la pression vendeuse que la crypto subit.

Pour toutes ces raisons, il est primordial pour tout investisseur de se renseigner sur ce que l'on appelle les tokenomics et plus particulièrement le mécanisme de tokens unlock. Celui-ci désormais inévitable et peut s'avérer bénéfique pour le projet sur le long terme. Néanmoins, il induit des périodes de forte volatilité qu'il est important de surveiller.

Les éléments clés des tokens unlock

La méthode de vesting

L'un des éléments clés des tokens unlock est ce que l'on appelle la méthode de vesting. Cela correspond à la manière avec laquelle les tokens sont stockés et distribués à qui de droit. Cela peut être par le biais d'un smart contract – la méthode la plus sécurisée et fiable – d'une adresse partagée et régie par un système de multisig ou tout simplement à l'aide d'un portefeuille ordinaire.

Méthode de déverrouillage des tokens

Pour faire simple, il existe deux types de méthodes pour opérer des tokens unlock : par bloc ou de manière linéaire. Dans le premier cas, les tokens sont verrouillés jusqu'à ce qu'un évènement ou une date spécifique se produise, après quoi ils seront tous libérés en même temps.

Dans le second cas, les tokens sont libérés à un rythme régulier et fixe sur une période donnée. Par exemple, si 30 % des tokens doivent être débloqués en un mois, alors le rythme sera d'environ 1 % par jour ou, dans certains cas, un certain % par bloc de transaction (s'il est investi dans un smart contract).

À cela s'ajoute naturellement une autre notion, à savoir la date ou période de verrouillage. Dans le cas des tokens unlock linéaires, les éléments importants sont la date de départ et la date de fin de la période de déverrouillage. Pour les tokens unlock par bloc, les prérequis à absolument connaître sont les montants débloqués à chaque étape ainsi que la date des étapes, qui sont normalement définies à l'avance (souvent de manière mensuelle).

Exemple de calendrier de déverrouillage de tokens LOOKS de la plateforme LooksRare

Comme vous pouvez le constater, les Volume Rewards et Staking Rewards utilisent la méthode des tokens unlock linéaires (une certaine quantité libérée chaque jour) tandis que les tokens réservés à la Strategic Sale (investisseurs privés), à l'équipe ou à la trésorerie sont libérés par bloc (c'est pourquoi nous voyons la quantité en circulation augmenter d'un coup).

La taille du token unlock

C'est certainement l'élément le plus important à surveiller à court terme pour un investisseur qui s'intéresse aux tokens unlock.

Il est primordial de regarder la quantité de tokens qui seront libérés sur le marché et ajoutés à la quantité totale en circulation, le pourcentage vis-à-vis de celle-ci ainsi que la valeur équivalente en dollars. Cela permet de donner une idée de l'impact éventuel sur le cours de la crypto.

Consultez plus de 200 guides sur le monde des cryptomonnaies et de la blockchain

Quel est l'impact d'un token unlock sur le prix d'une crypto ?

Assez logiquement, il faut s’attendre à une chute du prix du token dans les jours qui suivent un token unlock. En effet, l’évolution du prix d’une crypto est une question d'offre et de demande. Ainsi, si l'offre de tokens en circulation augmente alors que la demande n’augmente pas, alors le prix baisse.

Dans son rapport sur les tokens unlock de l'année 2022, le site Token.Unlocks a étudié l'impact de ces évènements sur les cours de plus 44 cryptomonnaies.

Il ressort qu'en moyenne, le prix comparé à celui du Bitcoin (BTC) a tendance à décroitre de près de 15 % dans les jours qui suivent le token unlock.

Prenons un exemple concret. En février 2023, les 5 plus gros tokens unlock concernaient le GMT de StepN, l'UNI d’Uniswap, le APT d’Aptos, le BIT de BitDAO et le SAND de The SandBox. Voici l’évolution du cours de ces cryptomonnaies suite à un token unlock :

GMT : -25% entre le 9 février et le 5 avril ;

UNI : -9% entre le 16 février et le 5 avril ;

APT : -15% entre le 12 février et le 5 avril ;

BIT : -9% entre le 15 février et le 5 avril ;

SAND : -10% entre le 14 février et le 5 avril.

À titre de comparaison, sur cette même période, le Bitcoin (BTC) a imprimé une hausse de 17% et l'Ether (ETH) a mené le reste des altcoins vers le haut avec une performance de 15%. Autrement dit, les cryptos concernés par un token unlock ont non seulement sous-performé face au dollar, mais également face au marché des cryptomonnaies de manière générale.

Retrouvez l'ensemble de nos guides sur le trading de cryptomonnaies

Plusieurs plateformes se sont spécialisées dans le suivi des tokens unlock. Les plus pertinents sont Token.Unlocks, DropsTab ou encore DeFiLlama. Néanmoins, il est parfois compliqué de faire le tri entre les projets et de n'afficher que les évènements potentiellement impactant ou tout simplement ceux qui vous intéressent.

Aperçu des token unlocks à venir d'après Token.Unlocks (capture réalisée le 10 août 2023)

C'est la raison pour laquelle Cryptoast vous propose un article récapitulatif chaque mois des 5 principaux tokens unlock à surveiller. De surcroît, nous vous détaillons les éléments clés, tels que la quantité de tokens, la valorisation en dollars et le poids vis-à-vis de la quantité totale en circulation.

C'est la raison pour laquelle Cryptoast vous propose un article récapitulatif chaque mois des 5 principaux tokens unlock à surveiller. De surcroît, nous vous détaillons les éléments clés, tels que la quantité de tokens, la valorisation en dollars et le poids vis-à-vis de la quantité totale en circulation.

