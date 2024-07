ParaSwap Delta : les swaps de cryptomonnaies sans frais de gas arrivent cet été

Lundi, l’agrégateur de DEX Paraswap a présenté Delta, un nouveau produit permettant d’effectuer des swaps sans frais de gas en se protégeant des risques liés à la Maximal Extractable Value (MEV). Comment fonctionne cette technologie ?

ParaSwap présente Delta - Quelles sont les nouveautés ?

Lundi après-midi, lors d'une conférence à l'EthCC, Mounir Benchemled, le fondateur de ParaSwap (PSP), a annoncé une nouveauté à venir dès la fin du mois d'août : ParaSwap Delta.

Outre, un objectif de fournir des taux de change toujours plus compétitifs, comme cherche à le faire l'actuelle version de l'agrégateur d'exchanges décentralisés (DEX), ce nouveau produit introduit 2 leviers qui prennent de plus en plus d'importance au sein de l'écoystème :

L'abstraction de gas ;

La minimisation des risques liés à la Maximal Extractable Value (MEV).

💡 Qu'est-ce que la Maximal Extractable Value (MEV) ?

Ainsi, ParaSwap promet des swaps sans frais de gas à ses utilisateurs :

Grâce à la meilleure exécution basée sur un agent de ParaSwap Delta, n'importe qui peut soumettre une transaction sans payer de gas pour la soumettre directement à la blockchain. Les utilisateurs n'ont qu'à autoriser le token sans gaz, et la transaction sera exécutée pour eux.

En réalité, ses frais de gas ne seraient pas payés par l'utilisateur, mais par un sponsor qui prendrait le rôle d'intermédiaire : le solveur. En effet, en février dernier, ParaSwap a présenté Portikus, une suite d'améliorations qui est au cœur de ParaSwap Delta.

Portikus et les intentions décentralisées (dInts)

Avec Portikus, ParaSwap cherche à appliquer un concept encore méconnu du grand public : les intentions décentralisées (dInts).

Aujourd'hui, lorsque l'on interagit avec un smart contract, cela revient en réalité à exprimer des consignes étape par étape pour aller d'un point A à un point B, compte tenu du fait que ledit smart contract exécutera une suite de fonctions. Avec les dInts, l'idée est plutôt de dire à une application « je veux aller au point B », et cette application cherchera la manière optimale d'y arriver, au travers de différents chemins possibles.

Pour ce faire, Portikus met en concurrence des « solveurs », à savoir des acteurs qui se spécialisent dans les différentes manières d'arriver aux intentions que pourrait exprimer un utilisateur. Dans le cadre de ParaSwap Delta, ces intentions prennent ainsi la forme de swaps de tokens à moindre coût, sans gas et protégeant des risques liés à la MEV.

En outre, Portikus fait aussi intervenir des « relayers », qui sont des acteurs facultatifs servant d'intermédiaires entre un utilisateur et un solveur.

Tandis que ces nouveaux concepts n'en sont qu'à leurs balbutiements, il sera intéressant de voir de quelle manière ils seront appliqués à l'avenir, et comment ils permettront de faire évoluer des applications de finance décentralisée (DeFi) telles que ParaSwap.

Sources : Annonce, présentation de Portikus

