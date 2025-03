- 36 % sur le SOL et la TVL, février était le pire mois de Solana depuis FTX

Si l'on regarde tant le prix du SOL que la TVL au sein de la DeFi, le mois de février a été le pire depuis la crise FTX pour Solana. Que disent les chiffres ?

Solana (SOL) accuse le coup d'un mois de février négatif

Dans le sillage d'une semaine rouge pour les cryptomonnaies, nous avons également eu droit la clôture mensuelle de février, qui se révèle être peu réjouissante. À ce propos, l'écosystème Solana (SOL) a connu sa pire baisse depuis novembre 2022, lors de l'effondrement de FTX.

💡 Comment fonctionne la blockchain Solana ?

Que ce soit aussi bien sur la valeur totale verrouillée (TVL) dans la finance décentralisée (DeFi), que sur le prix du SOL, ces 2 données ont chuté de 36 % sur la période étudiée. Lors de l'écriture de ces lignes, le SOL s'échange d'ailleurs à 143 dollars, en hausse de 11 % en 24 heures, après avoir atteint un plus bas de 6 mois vendredi :

Cours du SOL en données quotidiennes

Bien que le prix du SOL avait légèrement plus baissé en avril 2024, la TVL dans la DeFi de Solana vient accentuer ce mois de février rouge, en passant de 10,82 milliards de dollars à 6,93 milliards de dollars.

Au niveau des 10 protocoles les plus importants en matière de TVL, nous pouvons constater que plusieurs d'entre eux ont chuté de plus de 40 % en 1 mois, et même jusqu'à 52 % pour Raydium, qui pourrait d'ailleurs voir Pump.fun lui faire concurrence prochainement :

TVL des protocoles DeFi de Solana

Bloc Info Si le total des chiffres ci-dessus paraît supérieur à la TVL de Solana, c'est que certains protocoles, identifiés par un « ? », n'y sont pas intégrés, notamment en raison d'un double comptage de certaines fonctions de restaking.

À propos de Pump.fun justement, les difficultés actuelles de Solana semblent s'accompagner d'un recul de la folie des memecoins. Cela se ressent sur le protocole phare, qui a vu ses volumes baisser de plus de 70 % entre le 1er et le 28 février, dans la continuité d'un recul observé depuis la dernière semaine de janvier :

Volumes quotidiens sur Pump.fun depuis le début de l'année

👉 Dans l'actualité également — Ajout de Bitcoin et Solana : MetaMask présente toutes les nouveautés à venir dans sa roadmap

Si de manière plus large, le mois de mars débute par une hausse après 5 jours particulièrement négatifs, un autre bilan pourra être fait dans les semaines à venir, afin d'estimer si le point bas de ces différentes statistiques est déjà derrière nous, ou si la correction va se poursuivre.

Sources : TradingView, DefiLlama

