Pump.fun en passe de remplacer Raydium ? Le RAY s’effondre face à une rumeur

Lors des dernières 24 heures, Raydium, l’exchange décentralisé (DEX) phare de Solana (SOL), a vu son token RAY perdre l’équivalent de 23,5 % en 24 heures. Désormais, celui-ci s’échange à 3,27 dollars l’unité pour une capitalisation de 933,6 millions de dollars.

Si la journée n’est pas terminée et que la tendance peut encore s’inverser, une chute aussi importante ne semble pas avoir été enregistrée depuis le 9 novembre 2022. Par ailleurs, cette baisse s’inscrit dans la continuité d’une correction entamée le mois dernier, depuis un plus haut à 8,66 dollars et une importante vague haussière démarrée en octobre :

Cours du token RAY en données journalières

Si aucune annonce de Raydium ne justifie une telle chute, des éléments de réponse pourraient se trouver du côté de la célèbre application de lancement de memecoins Pump.fun. Et pour cause, des rumeurs entourant cette dernière à propos de tests sur un nouvel Automated Market Maker (AMM) ont commencé à apparaître sur X :

PumpFun will replace Raydium sooner or later.

I did the test one trade on Raydium and one on PumpFun AMM.

It works. https://t.co/bQQYzepkQr pic.twitter.com/V1TctpYoFP

— Antoine Rousseaux (@AntoineRSX) February 24, 2025