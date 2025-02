Ajout de Bitcoin et Solana : MetaMask présente toutes les nouveautés à venir dans sa roadmap

En plus d’un changement d’identité visuel, MetaMask a dévoilé toute une série de nouveautés, dont la prise en charge de Bitcoin et Solana. À quoi pouvons-nous nous attendre avec cette nouvelle roadmap ?

MetaMask dévoile sa nouvelle identité visuelle et sa roadmap 2025

Jeudi soir, le célèbre portefeuille d’autogarde MetaMask a fait peau neuve, et à cette occasion, d’importantes nouveautés ont été annoncées. Certaines de ces nouveautés étaient plus ou moins prévisibles, tandis que d’autres sont plus inédites.

Parmi les points notables en matière d’expérience utilisateur, nous pouvons souligner une activation par défaut de Smart Transactions et l’arrivée du standard ERC-5792, permettant de regrouper plusieurs transactions en une seule. Par ailleurs, le mois de mars verra l’arrivée de la possibilité de payer des frais de transactions avec n’importe quel token, et plus seulement de l’ETH :

Tout d’abord, nous avons introduit les swaps avec gas inclus, afin que les utilisateurs puissent échanger deux tokens sans avoir à posséder de l’ETH sur leur compte : le gas est inclus dans leur devis de swap et est payé dans le token qu’ils échangent. Bientôt, en mars, nous généraliserons cela à toutes les transactions, donc pour interagir avec les dApps ou envoyer des tokens, vous pourrez payer du gas avec n’importe quel token que vous détenez.

💡 Comment prendre en main le wallet MetaMask ?

À elles 3, ces fonctionnalités ont le potentiel d’améliorer grandement l’expérience utilisateur et seront complétées par d’autres ajouts intéressants, telles que la possibilité de gérer plusieurs seed phrase sur le wallet, contre une seule actuellement.

Ledger : la meilleure solution pour protéger vos cryptomonnaies 🔒

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Arrivée de Bitcoin et Solana

Jusque-là, MetaMask était un wallet Web3 exclusivement compatible avec les blockchains prenant en charge l’Ethereum Virtual Machine (EVM), mais c’est en passe de changer en 2025, avec l’intégration prochaine de Bitcoin (BTC) et de Solana (SOL).

Concernant Bitcoin, notons que des rumeurs avaient commencé à apparaître au printemps de 2024 et que l’arrivée de cette blockchain sur le wallet est maintenant prévue pour le 3e trimestre. À propos de Solana, celle-ci sera ajoutée dès le mois de mai.

Une autre nouveauté majeure est, pour sa part, prévue pour juin. Là encore, cela devrait améliorer grandement l’expérience utilisateur, cette fois à propos de la gestion des différents réseaux :

Notre API multichain CAIP-25 permettra aux dApps de se connecter simultanément à plusieurs réseaux, qu’ils soient EVM ou non : un utilisateur pourra se connecter simultanément aux réseaux Ethereum, Linea, Solana et Bitcoin. Cela améliore toutes sortes de cas d’utilisation impliquant plusieurs réseaux, comme le rééquilibrage de portefeuille, le pontage ou le déploiement et la gestion de tokens sur plusieurs chaînes à la fois.

👉 Dans l’actualité également — PayPal ambitionne de fusionner finance classique et cryptomonnaies

Ce ne sont là que quelques points de la roadmap de MetaMask et d’autres travaux sont également au programme pour des délais encore non spécifiés, à l’image de possibilités de payer des abonnements et de personnaliser différents types d’autorisations pour les dépenses de tokens.

Ne ratez pas le bullrun, rejoignez nos experts sur Cryptoast Academy

Publicité

Source : MetaMask

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital