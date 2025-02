PayPal ambitionne de fusionner finance classique et cryptomonnaies

Le Bitcoin et les cryptomonnaies ont été récemment marqués par de nouveaux cas d'usage venant révolutionner le commerce tout comme les modes de paiements. PayPal, porté par cette révolution, a pour ambition de rendre la crypto aussi simple et accessible que n’importe quel autre moyen de paiement.

Pour la société l'objectif est simple : fournir une plateforme familière « pour acheter, vendre, détenir, envoyer et dépenser leurs cryptomonnaies presque partout dans le monde ».

Few people know they can use crypto to make everyday purchases. At @PayPal, we’re committed to revolutionizing commerce globally—and one way we are doing that is by bridging the gap between digital currencies and everyday transactions.

With PayPal, consumers can seamlessly use… pic.twitter.com/sLJcklDGx7

— Alex Chriss (@acce) February 25, 2025