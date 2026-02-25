Le géant du paiement Stripe pourrait racheter PayPal

Selon des révélations de Bloomberg, une opération d'envergure pourrait avoir lieu dans le monde des paiements, avec l'éventuel rachat de PayPal par Stripe. Où en est cette hypothétique acquisition ?

Stripe considérerait une éventuelle acquisition de PayPal

Depuis quelques années, Stripe affiche une croissance remarquable, qui plus est dans l’écosystème blockchain, au regard de toutes ses initiatives. De son côté, PayPal expérimente depuis plus longtemps encore avec les cryptomonnaies, mais sa timidité dans le secteur fait que, jusque-là, rien de vraiment transcendant n’a encore été livré.

Pour rappel, PayPal est issue de la fusion en 2000 entre X.com, une banque en ligne fondée par Elon Musk, et Coinfinity, fondée par Peter Thiel, Max Levchin et Luke Nosek. Après une entrée en bourse en 2002, PayPal a été rachetée par eBay pour une scission en 2015, mais l’avènement de solutions de paiement comme Apple Pay ou Google Pay semble avoir accéléré le déclin de l'entreprise.

À titre indicatif, l’action de PayPal s’échange aujourd’hui à des niveaux équivalents à son cours de 2017 et en baisse de 85 % depuis son plus haut historique de l’été 2021.

Néanmoins, des révélations de Bloomberg suggèrent que la situation pourrait s’inverser, puisque Stripe considérerait l’éventualité de racheter PayPal. Tandis qu’aucune des 2 sociétés n’a commenté la rumeur, des sources proches du dossier ont expliqué que l’affaire est encore privée et que rien ne garantit un accord, les discussions n’étant encore qu’à leurs prémices.

Cette semaine, John Collison, le président de Stripe, commentait la situation de PayPal dans une interview, tout en restant évasif sur les projets de sa propre société :

PayPal a traversé des moments difficiles ces dernières années, et le paysage a considérablement évolué avec l'arrivée d'Apple Pay, de Google Pay et d’autres services similaires. Je ne peux pas aborder d'éventuelles fusions-acquisitions, mais il est clair qu'ils ont connu des difficultés.

Après les révélations de Bloomberg, l’action PYPL de Paypal s’est envolée de 6,74 % en bourse mardi, après un gain de 5,76 % lors de la séance de mardi. Toutefois, cette performance ne lui permet toujours pas de combler le gap de 18 %, réalisé lors de l’ouverture de la séance du 3 février dernier :

Cours de l'action PYPL en données quotidiennes

En parallèle, Stripe a également atteint une valorisation de 159 milliards de dollars cette semaine, après une offre de rachat d’actions auprès de ses employés ayant vu l’injection de liquidités par des fonds comme Thrive Capital, Coatue ou bien a16z.

Sources : Bloomberg, TradingView

