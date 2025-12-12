L’essor actuel des stablecoins enclenche une pénétration sans précédent des cryptomonnaies dans les différents secteurs de l’économie mondiale. Une évolution largement enclenchée par le géant PayPal, dont le PYUSD devient une option de paiement officielle pour les créateurs de contenu sur YouTube.

YouTube propose des paiements en stablecoins PYUSD de PayPal

La plupart du temps, les mentions de YouTube en lien au secteur des cryptomonnaies concernent plus précisément ses créateurs de contenu, comme lorsque la star internationale MrBeast déposait une marque en octobre dernier concernant la possible création d'une application crypto dédiée à sa communauté.

Toutefois, la plateforme leader du partage de contenu vidéo semble s'intéresser de près à certaines évolutions spécifiques, comme par exemple le développement actuel des stablecoins. D'autant plus si cela nécessite uniquement de faire appel à une société déjà inscrite parmi ses partenaires de longue date : comme le géant du paiement numérique PayPal.

En effet, de récentes rumeurs viennent d'être confirmées par la responsable crypto de PayPal, May Zabaneh, au sujet de la mise en place d'une option de paiement en stablecoins pour le versement des revenus générés par ses créateurs de contenu, si toutefois ils en font la demande.

Dans les faits, ce nouveau service - disponible depuis le début du troisième trimestre - concerne sans grande surprise et exclusivement le stablecoin PYUSD de PayPal, avec une mise en place pour le moment restreinte au seul territoire des États-Unis.

Fait notable : YouTube utilise déjà ce stablecoin depuis quelque temps pour régler les factures de certains de ses travailleurs indépendants et autres prestataires, mais également par d'autres filiales du géant Alphabet, comme sa branche de cloud computing, Google Cloud.

YouTube n’a pas besoin de manipuler de la crypto

La position de PayPal en lien au développement du secteur des cryptomonnaies pourrait se résumer à une tentative de se rendre utile au lieu de disparaître, face à un écosystème crypto qui repose essentiellement sur le fait de se passer de ce type d'intermédiaires.

Pour y parvenir, le géant de la fintech joue donc la carte de la simplicité, face à des procédures souvent complexes où chaque erreur peut rapidement s'avérer irréversible. Une réalité très clairement mise en lumière dans le cadre de ce nouvel accord avec YouTube, si l'on en croit les déclarations de May Zabaneh.

La beauté de ce que nous avons construit, c’est que YouTube n’a pas besoin de manipuler de la crypto ; nous pouvons donc aider à supprimer cette complexité. May Zabaneh

Avec cette option de paiement en PYUSD, la plateforme YouTube offre également la possibilité à ses créateurs de contenu de profiter de la capacité du stablecoin de PayPal à générer des rendements passifs lors de sa détention, malgré l'interdiction émise à ce sujet par le cadre réglementaire américain GENIUS Act.

Mais cela concerne uniquement leurs émetteurs, et PayPal fait pour cela appel à une entité tierce...

Source : Fortune

