Sony va lancer un stablecoin pour son écosystème de jeux et d'animés

De nombreux acteurs économiques s’intéressent désormais de très près aux opportunités offertes par les stablecoins, comme le géant Sony. En effet, son ancienne filiale Sony Bank envisage le lancement d’un stablecoin destiné à optimiser les paiements au sein de son écosystème de jeux et d’animés.

Sony annonce le lancement d'un stablecoin pour sa PlayStation

L'ouverture réglementaire récemment mise en place aux États-Unis vis-à-vis des stablecoins a enclenché une accélération de leur utilisation par les sociétés en quête de solutions monétaires plus efficaces et/ou transfrontalières, au point de faire exploser leurs volumes sur les derniers mois.

Un nouveau paradigme auquel certaines entreprises emblématiques souhaitent participer activement et financièrement, comme par exemple le géant de la tech Sony inscrit depuis fin septembre aux côtés de Samsung dans le développement de la start-up Bastion, spécialisée dans les infrastructures réglementées pour ce type de tokens.

Un investissement qui vient de prendre un tout nouveau sens en cette fin d'année, avec l'annonce du lancement programmé d'un stablecoin adossé au dollar par son ancienne filiale Sony Bank, prévu pour le début de l'année prochaine, suite au dépôt d'une demande de licence bancaire aux États-Unis en octobre.

Cette opération implique un partenariat avec la société américaine Bastion, mentionnée plus haut. En effet, Sony envisage d'utiliser ses services spécialisés dans le domaine afin de développer un stablecoin natif inscrit dans son écosystème de jeux sur PlayStation, mais également pour ses animés.

Un moyen de reprendre ses paiements en main

Selon les informations disponibles, le principal cas d'usage de ce stablecoin concerne donc le règlement en ligne des offres et services de Sony, comme les jeux vidéo sur PlayStation, son catalogue d'animés ou encore les nombreux abonnements disponibles, jusque-là exclusivement payés à l'aide de cartes de paiement classiques.

En effet, l'introduction d'un token maison adossé au dollar va permettre à ce géant de la tech et du divertissement de réduire sa dépendance — et les frais associés — aux sociétés de cartes de crédit, comme par exemple Visa et Mastercard.

Un choix stratégique pour le moment uniquement appliqué au territoire des États-Unis, face à une part importante de 30 % de ses ventes totales représentée par ce seul pays au cours de son dernier exercice.

Difficile de savoir pour le moment si ce stablecoin sera lié d'une manière ou d'une autre à la blockchain Soneium, développée par Sony Block Solutions Labs, dont le réseau principal (mainnet) a été officiellement lancé en janvier dernier.

Dans les faits, la Sony Bank représente une filiale du Sony Financial Group introduit sur la bourse de Tokyo en septembre dernier, en tant qu'entité désormais distincte de Sony Group. Une opération qui ne l'empêchera pas de gérer et de soutenir le développement des activités de Sony, comme le démontre le lancement annoncé de ce stablecoin.

