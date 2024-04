Stablecoins : au tour de Sony de se lancer dans la course

La branche bancaire de Sony a annoncé le lancement d'une preuve de concept pour élaborer un stablecoin. Initié sur Polygon, il pourrait être utilisé pour le secteur des jeux vidéo. Que sait-on pour l'instant ?

Sony Bank se lance dans les stablecoins

Selon le média japonais Nikkei, le géant Sony souhaite expérimenter avec un stablecoin qui serait lié à « des monnaies légales, telles que le yen ». Il s’agirait de réduire les frais pour les utilisateurs, en fournissant un moyen de paiement rapide et flexible.

Les deux secteurs d’intérêt pour le stablecoin seraient les jeux vidéo, ainsi que les sports :

« La société examinera si [le stablecoin] peut être utilisée comme moyen de paiement pour les entreprises qui utilisent la propriété intellectuelle du groupe Sony, comme dans le secteur des jeux et du sport. »

L’expérimentation devrait durer plusieurs mois, et Sony se penchera en particulier sur les aspects légaux des transferts internationaux d’un actif basé sur le yen. La firme a choisi la société belge SettleMint pour l’épauler dans ce projet.

Sony de plus en plus actif dans le secteur du Web3

Il semblerait que le géant Sony s’intéresse de plus en plus au Web3. En plus de ce projet de stablecoin, la firme a récemment confirmé qu’elle souhaitait adopter les tokens non fongibles (NFT) pour ses jeux. Elle a également commencé le développement d’une blockchain publique, en partenariat avec Startale Labs.

Plus largement, l’intérêt pour les stablecoins semble en plein essor. On l’a vu hier, avec Ripple qui a annoncé l’émission d’un nouveau stablecoin adossé au dollar, sous la forme d’un ERC-20. Par ailleurs, la capitalisation totale des principaux stablecoins ne cesse de grossir, ce qui montre un intérêt soutenu pour cette classe d’actifs.

Source : Nikkei

