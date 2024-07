Japon : Sony compte lancer son exchange de cryptomonnaies

Après avoir racheté Amber Japan par le biais de l’une de ses filiales l’année dernière, Sony souhaite relancer l’exchange de cryptomonnaies exploité par l’entreprise. Nous faisons le point.

Sony va lancer son exchange de cryptomonnaies

À plusieurs reprises ces dernières années, le groupe Sony a montré de la curiosité vis-à-vis de l’écosystème des cryptomonnaies. Désormais, cette curiosité est en passe d’aller plus loin, avec le lancement d’un exchange au Japon.

En réalité, il ne s’agit pas d’une création de toutes pièces, mais plutôt de la refonte d’une plateforme déjà existante. En effet, c’est par le biais de sa filiale Quetta Web, que Sony a racheté Amber Japan en août 2023, qui exploitait l’exchange WhaleFin.

C’est ce même exchange, qui a fait parler de lui l’année dernière après avoir été poursuivi en justice par l’Atlético Madrid, faute d’avoir versé 40 millions d’euros dus dans un contrat de sponsoring. En 2022, la société avait licencié 40 % de son personnel.

À l’occasion de cette reprise, l’exchange sera relancé sous le nom de S.BLOX et devrait être entièrement retravaillé :

Dans le cadre de la refonte de WhaleFin, en plus de l’amélioration et de la refonte de l’interface utilisateur, une nouvelle application sera lancée, fournissant un service plus convivial. Après la refonte, l’expansion des devises et des fonctionnalités supportées est également planifiée.

Pour l’heure, aucune date de réouverture n’a été communiquée, et il faudra donc encore patienter pour en savoir plus.

De son côté, le titre de SONY s’échange à 85 dollars au New York Stock Exchange (NYSE), pour une capitalisation boursière de plus de 104 milliards de dollars. Plus tôt au printemps, l’entreprise avait également dévoilé un projet de stablecoin sur le réseau Polygon (MATIC).

Source : Communiqué de presse

