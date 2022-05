Sony collabore avec Theta Labs pour créer des NFTs en 3D

Sony lance des NFTs en 3D

Theta Labs, la société à l'origine de Tetha Network, un réseau de diffusion de vidéo décentralisé qui fonctionne sur la technologie blockchain, a été choisie afin de créer des séries de tokens non fongibles (NFTs) en collaboration avec le géant Sony.

Ces NFTs seront conçus afin d'être observés et manipulés grâce au Spatial Reality Display (SRD) de Sony, un appareil semblable à une tablette qui offre la possibilité de visualiser des objets en 3D sans que cela nécessite de lunettes ou de dispositif dédié.

Aperçu du rendu du dispositif Spatial Reality Display (SRD)

Cet appareil révolutionnaire a été conçu afin de vivre une expérience immersive, puisqu'il suit le mouvement des yeux de la personne qui en fait usage, faisant ainsi pivoter l'image en fonction de ses mouvements de tête et de visage. Ce qui donne cette impression de visualisation 3D « solide ».

Pour le lancement de cette nouvelle catégorie de NFTs, une série spéciale de 10 unités appelée « The Tiki Guy » représentant un masque Tiki, sera mise en vente. Bien que ces NFTs soient conçus pour une expérience en trois dimensions, ils seront également mintés de façon classique en 2D.

De plus, les heureux propriétaires de ces 10 NFTs qui possèdent une adresse postale aux États-Unis recevront gratuitement un exemplaire du Spatial Reality Display de Sony, un dispositif valant la coquette somme de 5 000 dollars.

La vente publique de cet appareil est prévue pour le 10 mai prochain, mais la date de vente des NFTs est encore inconnue.

À la jonction entre réalité et metaverse

Les NFTs seront disponibles sur ThetaDrop, la place de marché dédiée aux tokens non fongibles de Theta, qui avait d'ailleurs assuré la vente de la collection de Katy Perry en fin d'année 2021.

Le lancement de cette série de NFTs vise notamment à promouvoir le Spatial Reality Display de Sony, qui, bien que vendu à un prix non négligeable, offre une expérience tout à fait exclusive en termes de metaverse, comme a pu le développer Nick Colsey, vice-président du développement commercial dans l'entreprise :

« Les NFT immersifs et tridimensionnels sont un excellent moyen de présenter le potentiel de l'écran de réalité spatiale de Sony aux amateurs et collectionneurs de metaverses. Les NFTs de Theta ne sont que le dernier moyen en date de montrer notre adoption rapide d'une technologie adaptée aux metaverses. »

Lancé à la fin de l'année 2020 à destination des designers, des artistes et des ingénieurs, l'appareil pourra désormais trouver son public à travers l'essor que connaissent à la fois les NFTs et les metaverses.

Nous noterons cependant qu'en l'état actuel des choses, ces NFTs seront compatibles exclusivement avec le dispositif de réalité virtuelle de Sony. Autrement dit, pour pouvoir posséder le NFT en 2D, il faudra également l'acheter sous cette forme-là.

Étant donné l'adoption croissante absolument considérable dont bénéficie le monde des NFTs, reste à voir si cette nouvelle technologie sera repensée pour être notamment plus accessible en termes de prix, qui peut clairement constituer un frein à l'achat.

De plus, pour pouvoir visualiser ces NFTs, il faudra posséder un ordinateur en mesure de faire tourner le moteur Unity. Autrement dit, cela nécessite une machine possédant au moins une carte graphique RTX 2070 SUPER et un processeur Intel Core i7-9700K, selon les spécifications indiquées par le fabricant.

Il faudra donc ajouter une somme considérable au dispositif de réalité virtuelle pour ceux qui ne possèdent pas au moins une configuration similaire.

Sources : Sony, CoinTelegraph

