Le gaming blockchain est-il de retour ? Tour d'horizon des projets GameFi qui font parler d'eux

La GameFi, qui a connu des heures de gloire en 2021 avant de retomber dans l'oubli pendant le bear market, pourrait bien effectuer un retour en force sur le devant de la scène. Avec une friction de moins en moins présente liée à la blockchain et des jeux de meilleure qualité, l'adoption de masse des jeux Web3 pourrait-elle arriver pendant ce cycle ?

La narrative GameFi : malgré une brève existence, une lueur d'espoir persiste

La GameFi, contraction des mots « Game » et « Finance », désigne la convergence des jeux vidéo et de la finance décentralisée (DeFi). Elle est une sous-branche du secteur crypto qui associe gameplay et opportunités économiques, permettant aux joueurs de gagner des actifs numériques (tokens, NFT, etc.) en participant à des jeux basés sur la blockchain.

Bien que ce secteur ait émergé en 2017 avec l'apparition des CryptoKitties, il a fallu attendre jusqu'en 2021 pour que le modèle play-to-earn (P2E), notamment avec le jeu Axie Infinity, connaisse son heure de gloire.

Par la suite, de nombreux projets ont levé des sommes colossales pour tenter de développer et de lancer un jeu Web3 qui viendrait disrupter l'ensemble du secteur gaming traditionnel.

Malgré de grands espoirs portés à cette catégorie par les investisseurs, la GameFi n'est, elle non plus, pas immunisée aux aléas du marché crypto. Elle a ainsi largement souffert du bear market survenu, comme à son habitude, trop tôt pour que la GameFi puisse exprimer son plein potentiel.

Bien que cette narrative ait laissé un goût amer à plus d'un investisseur, quelques signaux peuvent nous indiquer qu'elle n'a pas dit son dernier mot et que de beaux jours sont encore à venir pour la GameFi.

Le gaming et la blockchain : avantages et inconvénients

Au-delà du simple désir de certains projets de simplement surfer sur un phénomène de mode, il convient de remarquer que la blockchain a de nombreux atouts à apporter au gaming.

Les avantages de la blockchain pour le gaming

En effet, si vous avez déjà passé beaucoup de temps sur un jeu vidéo, vous savez à quel point il peut être frustrant d'abandonner tout l'équipement (skin, armes, personnages...) si durement acquis. Il faut alors tout recommencer encore et encore, sans ne jamais rien conserver dans le temps.

Avec les NFT, il devient possible de réellement posséder un équipement et d'en disposer comme bon vous semble.

Vous n'avez plus le temps de jouer pour une quelconque raison ? Pas de soucis, vous pouvez toujours revendre vos NFT, vous n'aurez ainsi pas « joué pour rien ».

De plus, grâce à la technologie des soulbound tokens, certains NFT peuvent être liés à votre adresse et ainsi représenter vos succès et vos statistiques dans un jeu vidéo.

Avec cette sorte d'empreinte numérique de joueur, de nombreux usages peuvent être imaginés, par exemple pour accorder des accès en avant-première à certains joueurs pour tester et donner un retour d'expérience précieux aux développeurs de jeux Web3.

Les inconvénients de la blockchain pour le gaming

Bien que la blockchain pourrait révolutionner notre manière de jouer, de nombreux défis subsistent et entravent l'adoption de grande échelle de la GameFi.

En effet, ce secteur a essuyé bien des critiques de part et d'autres de la sphère crypto, mais pas seulement. Ajouter une dimension économique à un jeu vidéo n'est pas une tâche aisée, cela est même très complexe.

Ainsi, de nombreux projets de GameFi ont souffert de violentes critiques sur leur économie interne jugée insoutenable, conduisant bien souvent à une inflation massive et à une dépréciation du token sous-jacent.

De plus, beaucoup de jeux GameFi ont été critiqués pour leur manque de profondeur et de qualité.

Les jeux ont souvent été perçus comme des « ponzis déguisés », où l'incitation économique primait sur le gameplay réel. Les joueurs venaient pour gagner de l'argent, pas nécessairement pour l'expérience ludique, ce qui a souvent conduit à une désillusion après l'effondrement des tokenomics du jeu.

En adoptant un regard honnête sur la plupart des jeux Web3, il convient de souligner qu'ils sont généralement moins « soignés » que les jeux vidéo traditionnels et que seule l'incitation économique ne peut pas faire le succès d'un jeu sur le long-terme.

Un autre inconvénient que nous pouvons citer ici, et pas des moindres, serait la friction avec la blockchain.

Pour les habitués de la crypto, rien de choquant, mais pour les néophytes c'est une autre histoire. Il faut créer son propre wallet, noter sa seed-phrase, autant de tâches qui en ont certainement fait fuir beaucoup.

Cependant, ce dernier inconvénient n'en est plus totalement un aujourd'hui. Grâce à l'account abstraction, il est désormais possible de jouer à un jeu Web3 sans se rendre compte à première vue qu'il s'agit bel et bien de ce type de jeu.

Le jeu qui pourrait tout changer : Off The Grid

Que vous soyez investisseur en cryptomonnaies ou bien simplement passionné de jeux vidéo, vous n'avez pas pu passer à côté du phénomène Off The Grid. En effet, de nombreux influenceurs/streamers de renoms ont fait la promotion du jeu aux États-Unis et en France.

Off The Grid, en quelques mots, c'est un jeu inspiré des « battle royale », à l'image de Fortnite par exemple. On y incarne un humain doté de bras et jambes mécaniques, où l'objectif principal est d'être le dernier survivant avec son équipe.

Exemple de personnages que l'on peut incarner dans Off The Grid

Le jeu OTG apporte une touche de piment supplémentaire en introduisant le principe de « l'extraction royale ».

Ce principe est à la fois novateur et stimulant pour le joueur. Dissimulées tout autour de la carte, des caisses de ravitaillement renferment parfois des NFT avec des niveaux de rareté différents.

Lorsqu'un joueur s'empare de certains NFT, il devient alors une cible pour ses rivaux qui cherchent à l'éliminer pour récupérer le précieux NFT.

Le jeu Off The Grid est actuellement en « early access » (testnet) et devrait dans les semaines ou mois à venir être lancé sur mainnet via un subnet de la blockchain Avalanche. Le projet lancera également dans le même laps de temps son token, le GUNZ, qui sera le token utilitaire du jeu.

Le studio de développement derrière le jeu, Gunzilla Games, a levé 82 millions de dollars pour mener à bien son projet.

Bien que ce jeu soit basé sur la blockchain, il est tout à fait possible de ne pas en être conscient lorsqu'on y joue. En effet, le jeu Off The Grid a des ambitions qui s'étendent bien au-delà des frontières de la sphère crypto et il vise à être adopté par un grand nombre de joueurs.

C'est pourquoi Off The Grid s'est doté de l'account abstraction pour faciliter l'onboarding. De plus, le jeu est également jouable sur consoles traditionnelles (PlayStation 5, Xbox), ce qui devrait favoriser son adoption.

Avec une esthétique soignée digne d'un véritable AAA, Off The Grid a toutes les cartes en main pour remettre en lumière la narrative GameFi.

D'autres projets prometteurs en vue pour la GameFi

Bien qu'Off The Grid soit incontestablement le jeu qui pourrait raviver les passions pour la narrative GameFi, d'autres projets se démarquent de par leur nature.

Sui, une blockchain actuellement sur le devant de la scène pour la performance de son token, devrait lancer sa console portable de jeux vidéo au courant de l'année 2025. Bien que la console ne soit pas encore disponible, les précommandes sont déjà ouvertes.

Ubisoft, le célèbre studio de production des jeux Assassin's Creed et Tom Clancy's entre autres, doit sortir un nouveau jeu basé sur la blockchain demain, mercredi 23 octobre : Champions Tactics Grimoria Chronicles.

Bien que le fait qu'Ubisoft soit derrière la production du jeu ne garantit pas son succès, l'intérêt que porte d'importants studios à la technologie blockchain pour le gaming démontre un fort attrait pour le secteur GameFi.

Un autre projet qui pourrait trouver de la force à la fois de la narrative des memecoins et de celle de la GameFi est Valhalla, le jeu développé par l'équipe derrière la crypto Floki.

Floki, à la base un simple « memecoin sans ambition » a produit un jeu Web3 en monde ouvert, actuellement encore en testnet.

Image tirée du jeu Valhalla

Bien que ce jeu soit encore loin des standards des jeux AAA, il pourrait bénéficier du soutien inhérent de la communauté du memecoin Floki et de la mise en lumière de la narrative GameFi par des jeux tels que Off The Grid.

Cryptoast Academy, le groupe privé de Cryptoast, a récemment produit une analyse complète sous le format « Token de la semaine » sur le véritable écosystème qui s'est développé autour du memecoin Floki.

Pour résumer, de nombreuses initiatives de jeux sur la blockchain pourraient rencontrer du succès au cours de ce cycle. De par leurs natures variées et la friction exercée par la blockchain diminuant au fur et à mesure, l'adoption de la GameFi pourrait avant tout être une histoire de temps.

Cependant, un défi reste de taille : proposer des tokenomics internes au jeux viables sur le long terme.

Il sera intéressant de suivre de près si un jeu mainstream tel qu'Off The Grid parvient à attirer des joueurs de jeux traditionnels pour les orienter vers les jeux Web3.

