Hack de Gala Games : plus de 200 millions de dollars volatilisés

Gala Games, un projet gaming Web3 et GameFi, a subi une importante faille de sécurité le 20 mai 2024. Un pirate a exploité l'un des smart contracts de la plateforme, lui permettant de créer illégalement 5 milliards de tokens GALA, pour une valeur d'environ 214 millions de dollars.

Après avoir exploité le smart contract, le pirate a rapidement vendu 592 millions de tokens GALA pour 5 952 ETH, soit environ 21,8 millions de dollars. L'équipe de Gala Games a réagi rapidement pour limiter les dégâts et a mis sur liste noire l'adresse du hackeur, l'empêchant de vendre davantage de tokens GALA.

Dans un communiqué officiel, l'équipe a mis en avant ses efforts et son engagement pour la sécurité et la transparence. Ils ont assuré aux utilisateurs qu'ils collaboraient actuellement avec les autorités pour retrouver les coupables du hack.

