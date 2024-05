États-Unis : en pleine campagne présidentielle, Joe Biden s’ouvrirait-il aux cryptomonnaies ?

Aux États-Unis, le camp démocrate va-t-il devoir mettre de l’eau dans son vin, en ce qui concerne les cryptomonnaies ? Oui, selon un analyste de Bloomberg, qui note le revirement apparent de la Securities and Exchange Commission (SEC).

Les cryptomonnaies, un enjeu politique aux États-Unis

Aux États-Unis, le secteur des cryptomonnaies est devenu un enjeu politique. Alors que les élections présidentielles approchent, l’échiquier s’est polarisé entre Républicains pro-cryptos, et Démocrates anti-cryptos – à qui l’on doit notamment les attaques répétées de la Securities and Exchange Commission (SEC).

En pleine campagne, la pression est donc montée d’un cran. Le candidat républicain Donald Trump a récemment fait part de son soutien au secteur. Il a affirmé vouloir accepter les dons en cryptomonnaies. On lui doit également des collections de tokens non fongibles (NFTs).

Face à cela, le candidat démocrate et président actuel Joe Biden pourrait devoir mettre de l’eau dans son vin. C’est en tout cas ce qu’estime l’analyste de Bloomberg Eric Balchunas, qui a été interrogé par nos confrères de The Block. Selon lui, le revirement brutal et inattendu de la SEC en ce qui concerne les ETF Ethereum n’est pas un hasard :

« Il semblerait que les politiques entourant [les cryptomonnaies] aient changé de manière soudaine. »

Des Démocrates plus ouverts au domaine des cryptomonnaies ?

Selon Eric Balchunas, l’administration de Joe Biden pourrait vouloir montrer une facette moins dure en ce qui concerne les cryptomonnaies, de peur de voir leurs amateurs fuir vers les Républicains. Par ailleurs, les Démocrates pourraient vouloir éviter de longs mois de débats, si les ETF Ethereum n’étaient pas approuvés :

« S’ils sont refusés, cela pourrait être une histoire qui dure très longtemps. »

Cela pourrait aussi contribuer à solidifier l’image de Joe Biden en tant que président « anti-cryptos ». Un positionnement dangereux, quand on sait que les actifs crypto sont de plus en plus adoptés par les nouvelles générations. Sans parler de Wall Street, dont des géants comme Blackrock ont lancé des produits liés aux cryptomonnaies.

Conséquence de tout cela : les choses pourraient évoluer aux États-Unis, et la pression réglementaire pourrait s’alléger pour l’écosystème. Cela serait crucial pour les sociétés cryptos opérant localement : certaines ont fui le territoire, face à un manque de clarté réglementaire et une hostilité accrue ces dernières années.

Source : The Block

