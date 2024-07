La DAO d’ApeCoin lance un vote pour un projet d’hôtel à Bangkok

En fin de semaine dernière, un vote pour le moins insolite a été ouvert au sein de l’organisation autonome décentralisée (DAO) d’ApeCoin : un projet d’hôtel à thème à Bangkok en Thaïlande.

Initié en mai dernier, le projet entend obtenir une allocation de 410 000 tokens APE, soit 340 000 dollars selon le cours actuel.

Si l’idée venait à se concrétiser, un hôtel de la ville serait ainsi rénové de façon à créer des chambres, des expositions et un bar sur le thème de l’écosystème ApeCoin. Comme argument principal, l’équipe derrière le projet met en avant une opportunité de revenus pour la DAO :

50 % des revenus des chambres à thème seront perçus par ApeCoin DAO pendant un an une fois ces chambres terminées. La DAO recevra des revenus de toutes les chambres à thème, y compris APE, BAYC, Otherside, Apechain, Mocaverse. Les fonds seront reversés au trésor de la DAO sur une base trimestrielle, et l’hôtel se chargera de la conformité locale et du règlement des fonds. Nous continuerons à chercher d’autres opportunités pour créer d’autres revenus.