Le layer 2 d'Ethereum (ETH) Immutable (IMX) propose d'accueillir le metaverse des BAYC

Immutable se propose comme solution pour le metaverse Otherside

Immutable (IMX), une solution de seconde couche de la blockchain Ethereum (ETH), structurée sur le moteur StarkEx et spécialisée dans les tokens non fongibles (NFTs), propose d'accueillir Otherside, le metaverse du Bored Ape Yacht Club (BAYC).

Selon cette proposition, effectuée par Immutable directement sur le forum dédié à l'ApeCoin (la cryptomonnaie dédiée à l'univers du BAYC), et donc via sa DAO, le réseau Immutable X constitue une solution de choix pour Otherside :

« Jusqu'ici, Immutable a minté (frappé) plus de 50 millions de NFTs et traite plus de transactions NFTs par mois que n'importe quelle autre blockchain ou Layer 2 - tout cela sans compromettre la sécurité d'Ethereum, en mintant et en échangeant sans fees, tout en permettant le règlement instantané des transactions. »

Effectivement, Immutable est une surcouche spécialisée dans les NFTs, et accueille en son sein bon nombre de projets d'envergure comme OpenSea, GameStop ou TikTok. De plus, en tant que layer 2, le réseau bénéficie de la sécurité de sa blockchain mère Ethereum.

Dans sa proposition, Immutable affirme que son réseau évolutif via sa scalabilité (jusqu'à 9 000 transactions par seconde), constitue la meilleure solution pour le futur d'Otherside.

Ethereum privilégiée par la communauté

Une semaine avant cette nouvelle proposition, c'est l'équipe de la blockchain Avalanche (AVAX) qui avait proposé d'héberger le metaverse Otherside. Seulement, l'écosystème du BAYC a jusqu'ici reposé sur la blockchain Ethereum, et la communauté du forum ApeCoin a en très large majorité annoncé qu'elle souhaitait entretenir cela.

Effectivement, de nombreux membres du forum, que ce soit directement via la DAO ou via Twitter, ont déclaré qu'ils étaient opposés à l'implémentation d'Otherside sur un autre réseau que celui d'Ethereum, et que par conséquent, la blockchain Avalanche était inadaptée.

Robbie Ferguson, le co-fondateur d'Immutable, avait déjà déclaré le 1er mai sur Twitter que les solutions de surcouche de la blockchain pouvaient largement couvrir les besoins en autonomie, en sécurité et en scalabilité d'Otherside.

« C'est le BAYC qui a fait connaître les NFTs au grand public et qui nous a permis d'arriver à un point où des gens comme Jimmy Kimmel, Justin Bieber et Stephen Curry possèdent tous des actifs Ethereum. L'ApeCoin constitue une partie importante de l'histoire d'Ethereum et, espérons-le, de son avenir à long terme. »

Actuellement, Immutable est la seule solution de seconde couche d'Ethereum à avoir proposé d'accueillir le metaverse du BAYC. D'autres layer 2 pourraient ainsi prétendre à ce rôle, comme Loopring ou ZK Space.

Toutefois, rappelons que la DAO de l'ApeCoin n'a aucun contrôle sur la façon dont sera structuré le futur d'Otherside. Tout au plus, le forum peut permettre à l'équipe de Yuga Labs de sonder la température de sa communauté.

Il semblerait toutefois qu'un layer 2 d'Ethereum demeure à ce jour la solution la plus appropriée, bien qu'aucune possibilité n'ait encore été évoquée officiellement par l'équipe en charge du projet.

