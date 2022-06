Immutable dévoile son nouveau fonds à 500 millions de dollars pour le gaming Web3

Immutable lance un fonds à 500 millions de dollars

Immutable, l'entreprise à qui nous devons la solution de seconde couche (layer 2) Immutable X dédiée à la blockchain Ethereum (ETH), a dévoilé un fonds de 500 millions de dollars afin de stimuler l'adoption de sa plateforme par les développeurs.

Baptisé « Immutable Ventures », ce fonds de développement sera utilisé afin de soutenir les entreprises souhaitant se structurer autour des tokens non fongibles et du Web 3.0 sur Immutable X. Ces nouveaux capitaux seront déployés à la fois sous forme de tokens IMX (le token d'Immutable) et de liquidités.

Ce fonds bénéficie du soutien de grands acteurs de l'écosystème, à l'instar d'Animoca Brands (The Sandbox), BITKRAFT Ventures, GameStop, Arrington Capital, King River Capital, Air Tree et Double Peak.

Selon Robbie Ferguson, le président et cofondateur d'Immutable, les NFTs n'en sont qu'à leurs balbutiements, et Immutable possède tous les outils nécessaires pour favoriser leur développement :

« Immutable Ventures ciblera les projets NFT qui s'engagent dans notre écosystème numérique en pleine croissance, en sachant que nous n'avons fait que commencer à gratter la surface du potentiel massif de cet écosystème. »

En plus de promouvoir ses propres outils de développement, Immutable Ventures a également fait plusieurs investissements stratégiques dans des entreprises évoluant également sur le Web 3.0 et les NFTs, telles que Starkware, Stardust, Topology et PlanetQuest.

Un développement axé sur le gaming

Immutable X, le layer 2 d'Immutable, intègre la technologie zero-knowledge proof de StarkEx, laquelle permet de regrouper des milliers de transactions en un seul « paquet » avant de les valider sur Ethereum, ce qui permet de bénéficier de la sécurité de la blockchain mère tout en assurant des frais de transaction quasi nuls.

Cette combinaison d'avantages permet à des réseaux comme celui d'Immutable X d'être particulièrement adaptés aux jeux blockchains et ceux basés sur les NFTs, ces derniers requérant un grand nombre de transactions en simultané.

C'est pourquoi, en février dernier, Immutable avait annoncé un partenariat avec GameStop afin d'encourager le développement du secteur gaming sur sa plateforme, avec déjà en parallèle un fonds de soutien à 100 millions de dollars.

Bénéficiant ainsi d'une expérience conséquente dans ce milieu notamment grâce aux jeux Gods Unchained, Guild of Guardians ou encore Illuvium, Immutable et ses partenaires seront à même de fournir des solutions et des conseils aux futurs développeurs souhaitant bâtir sur le réseau.

Cela concerne notamment les tokenomics, le développement à proprement parler, le marketing ou encore les méthodes de financement. Cela vise à favoriser l'adoption de ce type de jeu émergeant, selon le président d'Immutable :

« Nous tirons les leçons de la création de deux des plus grands jeux de la blockchain - Gods Unchained et Guild of Guardians - et embauchons les personnes les plus intelligentes des studios Web2 comme Riot Games, afin de rendre l'entrée dans le monde des jeux NFT simple et gratifiante pour les studios de jeux. »

Ainsi, dans un contexte où le marché des cryptomonnaies est fortement remué, certaines entreprises de l'écosystème continuent de bâtir à travers la tempête. En mars dernier, Immutable avait vu sa valorisation atteindre les 2,5 milliards de dollars suite à une levée de fonds de 200 millions de dollars.

Source : PR Newswire

