Crypto & Bourse : ce qu’il ne faut pas manquer pour la semaine du 2 au 8 septembre

C’est déjà septembre et l’écosystème crypto et boursier se réveille d’un été pas si paisible. Cette semaine, les projets crypto font leur rentrée : quelques mises à jour sont à surveiller, ainsi que des token unlocks. Quelles sont alors les dates à ne pas manquer dans les prochains jours ?

Mardi 3 septembre – Mise à jour d’Arbitrum (ARB) et unlock de DYDX

Ce mardi, le layer 2 Arbitrum va procéder à une mise à jour d’ampleur, baptisée Stylus. Celle-ci permettra aux développeurs d’écrire des smart contracts en utilisant une gamme plus variée de langages de programmation, dont Rust, C ainsi que C++. De facto, cela ouvre donc l’écosystème à une gamme plus large de développeurs.

Toujours dans le secteur des cryptomonnaies, un unlock sera à attendre ce mardi pour le protocole de finance décentralisée (DeFi) dYdX. 1,5 million de tokens DYDX seront en effet libérés, soit 0,68 % de l’approvisionnement. Cela correspond à une somme de 1,33 million de dollars au cours actuel.



Mercredi 4 septembre – rebranding pour le MATIC et unlock de WazirX (WRX)

Ce mercredi, un changement notable va avoir lieu pour Polygon. Sa cryptomonnaie historique, le MATIC, sera renommée en POL. En plus de changer de nom, le POL débloquera des fonctionnalités étendues à l’avenir.

Polygon explique que les détenteurs de MATIC sur la blockchain native en preuve d’enjeu n’auront rien à faire. Quant à ceux qui détiennent du MATIC sur la version zkEVM de Polygon, sur Ethereum et sur les plateformes centralisées, ils pourraient avoir besoin de faire migrer leurs tokens.

Du côté des unlocks, la plateforme d’échange indienne majeure WazirX va procéder à un largage ce même jour. Ce sont 30 millions de WRX qui vont être libérés, soit 3,78 millions de dollars au cours actuel. Cela correspond à 3 % de l’approvisionnement total.



Côté macro, la Banque centrale canadienne prendra une décision sur ses taux de change ce mercredi. On s’attend à ce que la banque centrale maintienne ses taux actuels à 4,5 %.

Jeudi 5 septembre – Unlock de Taiko et chiffres de l’emploi aux États-Unis

Ce jeudi, la solution de ZK Rollup Taiko va procéder à un unlock. Douze millions de tokens TAIKO seront libérés, soit une part conséquente de l’approvisionnement : 19 % environ. Cela correspond à une somme totale estimée à 17,4 millions de dollars.

Aux États-Unis, 2 chiffres seront publiés et surveillés ce jour. Ceux de l’emploi d’une part, et ceux des enregistrements au chômage de l’autre. Pour rappel, ces statistiques avaient été moins bonnes que prévu cet été et avaient été le catalyseur d’un mini-krach sur les marchés boursiers.

Vendredi 6 septembre – Unlock d’ImmutableX (IMX) et de MODE

Ce vendredi, 2 unlocks d’ampleur seront à surveiller. Tout d’abord un unlock d’ImmutableX (IMX). La société de jeux vidéo blockchain libérera 32,4 millions de tokens IMX, pour une somme estimée à 40,5 millions de dollars au cours actuel. Cela correspond à 2 % de l’approvisionnement. Ces tokens seront tous réservés à l’écosystème ImmutableX et au développement du projet.

Le projet Mode va également procéder à un unlock ce même jour. Le layer 2 va libérer 500 millions de tokens MODE, soit 38,4 % de son approvisionnement. C’est l’équivalent d’une somme de plus de 6 millions de dollars au cours actuel.

À surveiller aussi cette semaine...

La mise en ligne du testnet de Sonic, la plus grande mise à jour de Fantom (FTM) à ce jour. Il s’agit d’une blockchain en layer 1, qui sera connectée à Ethereum (ETH) via un layer 2.

La nomination d’un Premier ministre en France. Le président Emmanuel Macron joue en effet toujours la carte de la lenteur, 50 jours après la dissolution de l’Assemblée nationale. La nomination d’un nouveau responsable à Matignon pourrait avoir un effet sur les marchés boursiers.

