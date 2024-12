Lido met fin à ses activités de staking sur Polygon (POL)

En raison d’un vote de gouvernance, le protocole de staking Lido a annoncé la fin de la prise en charge de Polygon (POL). Quelles sont les prochaines étapes pour les utilisateurs de ce service ?

Lido se détourne du staking sur Polygon (POL)

Lundi, Lido a fait une annonce d’envergure, en dévoilant l’arrêt de ses opérations de staking sur le réseau Polygon (POL). Cette décision fait suite à un vote de gouvernance avec un résultat sans appel, où 99,86 % des voix se sont exprimées dans ce sens.

Ainsi, cette nouvelle s’inscrit dans une logique économique, selon laquelle les revenus générés sur Polygon PoS par Lido ne sont pas suffisants :

Plusieurs facteurs ont contribué à cette situation : une adoption limitée des utilisateurs, des récompenses insuffisantes, des besoins de maintenance gourmands en ressources et une dynamique d’écosystème en évolution. L’un des principaux défis a été l’évolution du paysage de l’activité DeFi, en particulier avec l’accent accru mis sur les solutions zkEVM. Cette transition a entraîné une réduction de la demande de solutions de jalonnement liquide sur Polygon POS, affectant le potentiel de Lido on Polygon en tant qu’élément de base de la DeFi.

💡 Qu'est-ce que le liquid staking et quelles sont les meilleures plateformes ?

Afin de mener à bien cette transition, ce retrait va s'opérer par étapes. En premier lieu, les détenteurs de stMATIC ne reçoivent d'ores et déjà plus de récompenses de staking et sont maintenant invités à retirer leur mise. Cette période de retrait se poursuivra jusqu'au 16 juin 2025, date à partir de laquelle il ne sera plus possible d'intterragir avec l'interface utilisateur de Lido pour Polygon. Passé ce délai, les retardataires ne pourront retirer leurs fonds que via des appels de fonctions sur la blockchain, en direct depuis un explorateur par exemple.

En outre, notons qu'une fermeture temporaire des retraits est annoncée entre le 15 et le 22 janvier prochain, avant une reprise de ceux-ci.

👉 Dans l'actualité également — L'écosystème Polygon pourrait-il disparaître du protocole DeFi Aave ?

En parallèle de l'écriture de ces lignes, le POL progresse de 1,27 % en 24 heures lors de l'écriture de ces lignes, à 0,59 dollar. Pour sa part, le LDO de Lido a reculé de 0,1 % et affiche un prix de 2,21 dollars.

Source : Lido

