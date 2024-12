Polygon propose une initiative audacieuse : utiliser 1,3 milliard de dollars de stablecoins immobilisés pour générer un rendement estimé à 70 millions de dollars par an, tout en soutenant la croissance de son écosystème. Si cette stratégie séduit certains, elle divise la communauté, notamment une partie de la DAO d'Aave, qui craint des risques accrus pour les fonds de ses utilisateurs.

La proposition de Polygon pour générer des rendements et soutenir son écosystème

La sécurité est une préoccupation majeure dans l'écosystème de la finance décentralisée (DeFi), où des sommes considérables sont en jeu.

Les ponts (bridges) inter-chaînes, qui permettent le transfert de cryptomonnaies entre différentes blockchains, sont souvent considérés comme des points faibles, ces derniers étant les cibles privilégiées des hackers compte tenu des liquidités importantes qu'ils hébergent.

Polygon, une sidechain d'Ethereum, et Aave, un protocole DeFi de premier plan, sont actuellement au cœur d'un débat portant précisément sur ce sujet.

En effet, Allez Labs, Morpho Association et Yearn ont proposé d'utiliser 1,3 milliard de dollars de stablecoins actuellement immobilisés dans le bridge Polygon PoS, pour générer du rendement. Cette proposition, bien qu'alléchante sur le papier, a suscité de vives réactions auprès d'une partie de la DAO d'Aave, qui craint que cette stratégie n'expose les fonds de ses utilisateurs à des risques trop importants.

La proposition concernant Polygon vise à dynamiser les réserves de son bridge en déployant les stablecoins DAI, USDC et USDT dans des protocoles DeFi tels que Morpho (concurrent direct d'Aave) et Yearn. L'objectif est de générer un rendement sur ces fonds, lequel est estimé à environ 70 millions de dollars par an, afin de réinjecter cette somme dans l'écosystème Polygon afin de stimuler sa croissance.

Les partisans de cette initiative argumentent qu'il s'agit là d'une opportunité unique de maximiser l'utilisation des fonds inutilisés afin de soutenir le développement de l'écosystème Polygon.

La réaction mitigée et sceptique d'une partie de la communauté d'Aave

La proposition concernant les changements portés à Polygon a été accueillie avec scepticisme par Marc Zeller, fondateur de l'Aave Chan Initiative (ACI).

En effet, Marc Zeller a publié une proposition visant purement et simplement à expulser Polygon d'Aave en fixant le ratio prêt/valeur (LTV) à 0 % pour tous les actifs provenant de Polygon sur Aave, soulignant les dangers inhérents à la ré-hypotécation des fonds des utilisateurs.

Dans sa proposition, Marc Zeller pointe du doigt les risques accrus de piratage et de mauvaise gestion du risque qui pourraient entraîner des pertes considérables pour les utilisateurs d'Aave.

Ce dernier incite notamment les blockchains désireuses de « récupérer » les fonds présents sur l'instance d'Aave dédiée à Polygon à proposer des rendements attractifs afin de motiver les utilisateurs à migrer vers elles.

Les discussions sur le forum de la communauté Polygon révèlent un large éventail d'opinions. Certains membres de la communauté soutiennent fermement la proposition, y voyant une opportunité de croissance et d'innovation pour Polygon.

D'autres, en revanche, partagent les préoccupations de Marc Zeller et de l'ACI, soulignant la nécessité de donner la priorité à la sécurité des fonds des utilisateurs. Des alternatives ont été proposées comme un système « opt-in » permettant aux utilisateurs de choisir de participer ou non au programme de génération de rendement.

Face à ces réactions, Polygon Labs a affirmé que la proposition est encore à un stade préliminaire et qu'un dialogue ouvert avec la communauté est essentiel pour trouver une solution qui satisfasse toutes les parties.

Polygon Labs a par ailleurs insisté sur son engagement envers la sécurité de son écosystème, assurant qu'elle tiendra compte de tous les commentaires avant de prendre une décision finale. Sans aucun doute, la réaction provenant de la DAO d'Aave sera une composante importante pour la décision de Polygon.

Selon DeFiLlama, Polygon est le 4e réseau le plus important sur Aave en termes de valeur totale verrouillée (TVL), cette dernière s'élevant actuellement à environ 466 millions de dollars.

Concernant l'impact pour Aave, celui-ci serait moindre, malgré la place de Polygon dans la TVL du protocole. En effet, selon Marc Zeller, l'écosystème Polygon présent sur Aave ne représente que 1,5 % des revenus de sa DAO.

