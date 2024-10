Reddit a vendu la grande majorité de ses Bitcoins (BTC) juste avant l'Uptober

Au cours du 3e trimestre 2024, Reddit a décidé de vendre une bonne partie de ses cryptomonnaies, dont des Bitcoins (BTC) et de l'Ether (ETH). Cependant, cela montre que l'entreprise n'a pas tant le sens du timing que cela puisqu'elle n'a pas pu profiter de la hausse du marché crypto du mois d'octobre.

Reddit vend une bonne partie de ses Bitcoins (BTC) avant la hausse du marché des cryptomonnaies

Selon un dossier déposé ce mardi auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), le réseau social Reddit aurait vendu la majorité de ses Bitcoins (BTC) quelques semaines avant que son prix ne s'envole.

« Au cours du trimestre s’étant terminé le 30 septembre 2024, nous avons vendu la majorité de notre portefeuille de cryptomonnaies, qui comprenait principalement du Bitcoin et de l'Ether [ETH], » explique Reddit au régulateur financier américain.

Le réseau social indique que « la valeur comptable nette de nos cryptomonnaies ainsi que le gain reconnu sur la vente étaient négligeables ». En effet, dans le rapport fourni à la SEC, Reddit a indiqué avoir vendu pour près de 6,9 millions de dollars de cryptomonnaies au cours du 3e trimestre 2024.

Toutefois, Reddit aurait pu obtenir jusqu'à un million de dollars supplémentaires s'il s'était permis d'attendre quelques semaines. En effet, ce mois d'octobre a été particulièrement positif pour le marché crypto et notamment pour le cours du Bitcoin qui a grimpé d'environ 15 %.

Pour l'heure, aucune information supplémentaire n'a fuité autour de la quantité de Bitcoin et d'Ether vendus par Reddit. À noter que la société dispose toujours d'une réserve de cryptomonnaies comprenant au moins de l'Ether et du Polygon (MATIC).

Pour la 1ère fois de son histoire, le réseau social est rentable

Parmi les géants des réseaux sociaux, Reddit a été l'un des premiers à expérimenter les cryptomonnaies et les tokens non fongibles (NFT) comme moyen d'offrir des objets de collection et de récompenser l'engagement de ses utilisateurs. Toutefois, le réseau social semble désormais plus modéré sur le sujet :

Bien que nous pensions que les cryptomonnaies et la technologie blockchain ont un potentiel important, la popularité et la prévalence des cryptomonnaies sont une tendance relativement récente, et il est incertain que les cryptomonnaies et la technologie blockchain continuent d'être adoptées par les consommateurs et les entreprises à long terme.

Cette semaine, le cours de l'action de Reddit a augmenté de 48 % atteignant un prix de 116 dollars. Cette hausse s'explique notamment par l'annonce des résultats trimestriels du réseau social qui a annoncé un chiffre d'affaires de 348,4 millions de dollars, soit une augmentation de 68 % par rapport au 3e trimestre 2023.

Avec un bénéfice net de 29,9 millions de dollars, la plateforme est devenue rentable pour la 1ère fois de son histoire. Cette performance est à noter puisqu'au 1er trimestre 2024, Reddit accusait une perte de 575 millions de dollars. L'entreprise a donc remonté la barre en quelques mois.

Source : Securities and Exchange Commission

