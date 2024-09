Les terminaux Bloomberg intègrent désormais les données de Polymarket

Récemment, la société Bloomberg, renommée dans le service de données financières et d'actualités, a annoncé sur le réseau social X qu'elle était sur le point d'ajouter les données de Polymarket à son service.

C'est aujourd'hui chose faite selon Shayne Coplan, le PDG de la plateforme Polymarket :

The Bloomberg Terminal has now integrated Polymarket.

Entering mainstream news and finance before our eyes.

What once was a fringe, sci-fi idea for transforming the flow of information is now becoming the new normal, as 10s of millions of people build habit around relying on… https://t.co/HT8aQOtbtl

— Shayne Coplan (@shayne_coplan) September 3, 2024