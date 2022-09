Cryptoast devient le 1er media crypto francophone référencé sur les terminaux Bloomberg

C'est une première pour un media crypto français. Cryptoast est désormais référencé sur les 325 000 terminaux Bloomberg, un outil très utilisé par les institutionnels pour accéder aux informations indispensables des marchés et à des outils de trading.

Bloomberg accueille Cryptoast sur ses terminaux

5 ans après sa création, Cryptoast s'associe au géant Bloomberg pour décrypter l'actualité aux côtés des institutionnels.

Bloomberg est un groupe financier américain spécialisé dans les services aux professionnels des marchés financiers et dans l'information économique. Ses terminaux équipent la majorité des professionnels du monde financier et apportent informations et données aux décideurs économiques.

Dès aujourd'hui, les institutionnels peuvent suivre sur leur terminal Bloomberg les actualités publiées sur Cryptoast avec le code {NH NS5_CRYPTOAST<GO>}

Cryptoast devient ainsi le premier média crypto français à être référencé sur les 325 000 terminaux Bloomberg présents dans les plus grandes entreprises du monde.

Aperçu des dernières actualités de Cryptoast sur un terminal Bloomberg

Sur ses terminaux, Bloomberg publie le contenu original de Cryptoast en français. Les utilisateurs peuvent cependant le traduire en un clic dans la langue de leur choix : anglais, japonais, allemand, espagnol, portugais, italien, chinois (traditionnel et simplifié), coréen ou russe.

Ainsi, au-delà de notre mission de démocratiser l'industrie blockchain auprès de tous, l'intégration de Cryptoast au sein des terminaux Bloomberg est aussi un premier pas vers l'internationalisation du média.

Les détenteurs de terminaux Bloomberg pourront également recevoir des alertes sur leurs téléphones ou leurs mails lorsque des articles d'une certaine catégorie sont publiés.

Cryptoast accompagne maintenant les institutionnels

Cette collaboration intervient dans un contexte où les institutionnels du monde entier adoptent les cryptomonnaies. Alors que le Bitcoin était encore ignoré et décrié il y a quelques années, les plus grandes banques, entreprises et institutions diverses du monde l'ont maintenant adopté : JP Morgan, Citigroup, Goldman Sachs, MicroStrategy, BlackRock, Tesla, KPMG, DBS, etc.

En France également, plusieurs acteurs majeurs se sont tournés vers les cryptomonnaies. C'est notamment le cas du groupe EDF, de la Société Générale, d'AXA, de la Caisse d'Épargne et bien d'autres.

La liste s'allonge de jour en jour. Après avoir accompagné des millions de particuliers et publié un livre aux Éditions Larousse, Cryptoast est maintenant au plus près de ces institutionnels grâce aux terminaux Bloomberg.

