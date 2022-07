Changpeng Zhao, PDG de Binance, porte plainte contre Bloomberg pour diffamation

Changpeng Zhao (CZ), le fondateur et PDG de Binance, a déposé une plainte contre Bloomberg. Le milliardaire estime que le média a publié des propos diffamatoires à son sujet et à propos de sa plateforme d'échange de cryptomonnaies. Sur Twitter, CZ a révélé les coulisses de l'affaire.

Changpeng Zhao dépose plainte contre Bloomberg

Changpeng Zhao (CZ), le fondateur de Binance, vient de déposer une plainte à l'encontre de la Modern Media Company Limited, l'éditeur indépendant derrière le média Bloomberg Businessweek à Hong Kong. Dans des documents accessibles en ligne, nous apprenons que le milliardaire estime que le média a publié de « fausses déclarations, malveillantes et diffamatoires » à son sujet et à propos de Binance.

Devant la haute cour de Hong Kong, le PDG pointe notamment du doigt la présence de l'expression système de ponzi dans le portrait réalisé par Bloomberg. Quand il a été contacté pour une série de photos, l'article devait s'intituler « L'homme le plus riche de la crypto peut-il supporter le froid ? », en référence au bear market. Finalement, l'article a été publié avec le titre « Le système de Ponzi de Changpeng Zhao ».

Le dirigeant de Binance regrette également que Bloomberg ait réutilisé cette expression deux fois de plus dans des messages sur Twitter et Facebook destinés à promouvoir l'article. Pour le milliardaire, le journaliste a volontairement tenté de le tourner en ridicule.

D'après Changpeng Zhao, la version anglaise de l'article contient par ailleurs des passages diffamatoires. Selon les avocats de l'entrepreneur, il contenait « plusieurs allégations graves et diffamatoires contre Zhao et Binance qui n'étaient absolument pas fondées et qui étaient évidemment conçues pour induire les lecteurs en erreur en leur faisant croire que Zhao et Binance se sont livrés à des activités illégales ou peu recommandables ».

Le fondateur de Binance s'exprime sur Twitter

Sur son compte Twitter, Changpeng Zhao s'est brièvement exprimé au sujet de la plainte. Le dirigeant n'a pas mâché ses mots. Il a notamment estimé que « la plupart des journalistes de Bloomberg sont bons, mais que cette fois, c'était des mauvais ». Il revient par ailleurs sur les circonstances de son entretien avec les journalistes :

« Bloomberg : hé, on va faire un joli portrait sur toi, t'inviter pour des photoshoots, etc. Puis on change l'histoire à la dernière minute. On va ignorer tous les commentaires positifs reçus de tiers. Je n'ai sélectionné que de vieux avis négatifs. Et on vous met toujours sur la couverture. WTF ! ? Peu professionnel. »

CZ réclame donc le retrait de l'article, un correctif des déclarations diffamatoires ainsi que des dommages-intérêts. Notez que ce n'est pas la première fois que CZ dépose plainte contre un média. En 2020, il avait déjà déposé plainte contre Forbes pour des faits similaires avant de se rétracter.

Sources : Court Listener, Twitter

