Les ETF Bitcoin ont l'adoption institutionnelle la plus rapide de l'histoire des ETF, selon le CIO de Bitwise

Il y a maintenant 2 jours, l'analyste Jim Bianco publiait un long thread sur le réseau social X avec données à l'appui pour démontrer que les ETF Bitcoin spot « ne sont pas devenus un outil pour le trading ou l'adoption par les baby-boomers ».

Son argumentaire est principalement basé sur le fait que « 80 % des flux entrants d'IBIT (l'ETF de BlackRock) proviennent de comptes en ligne autogérés. » En d'autres termes, il n'y aurait pas de nouvelles arrivées de capitaux dans le secteur de la crypto dues à l'arrivée des ETF mais essentiellement une rotation de capitaux vers ce nouveau véhicule d'investissement.

💡Pour aller plus loin - Qu'est-ce qu'un ETF Bitcoin (BTC) ?

Matt Hougan; le CIO de la société Bitwise, qui, elle même, possède un ETF BTC spot, a désapprouvé cette analyse en se servant des données fournies par Jim Bianco.

Dans sa réponse, Matt Hougan affirme que les « conseillers en investissement adoptent les ETF Bitcoin plus rapidement que n'importe quel autre nouvel ETF de l'histoire. »

Jim is wrong here: Investment advisors are adopting bitcoin ETFs faster than any new ETF in history.

Let's look at his own data, focused on IBIT, the BlackRock ETF.

Per his table, IBIT has attracted $1.45 billion in net flows from investment advisors. He calls this "small"… https://t.co/0Sis9lIWDp

— Matt Hougan (@Matt_Hougan) September 9, 2024