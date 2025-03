Dogecoin (DOGE) : le New York Stock Exchange dépose sa demande pour coter l’ETF de Bitwise

NYSE Arca a déposé sur formulaire auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), afin de coter l’ETF Dogecoin (DOGE) de Bitwise. Le DOGE sera-t-il la 3e crypto spot à rejoindre Wall Street ?

Le NYSE Arca veut coter l’ETF Dogecoin (DOGE) de Bitwise

En janvier dernier, le gestionnaire d’actif Bitwise a initié le lancement de son futur ETF sur le Dogecoin (DOGE), avec la création d’une nouvelle entité dans le Delaware.

Pour faire suite à cela, NYSE Arca, une filiale du New York Stock Exchange, a déposé lundi un formulaire 19 b-4 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), afin de demander la cotation dudit ETF sur sa place boursière.

Alors que Coinbase a été sollicitée pour la garde des actifs de cet ETF, notons qu’il sera bel et bien indexé à du DOGE spot, et non à des contrats futures :

Le Trust n’utilise pas de produits dérivés susceptibles de l’exposer à des risques de contrepartie et de crédit. Le Trust traitera les créations et les rachats en espèces.

En janvier dernier, Nasdaq a demandé un changement de règle sur l’ETF Bitcoin IBIT de BlackRock, pour tenter de donner la possibilité d’échanger les parts du fonds contre du véritable BTC. En ce qui concerne cet ETF Dogecoin, il n’est pour le moment question que de le réclamer contre du cash.

Pour l’heure, il faudra encore patienter avant de voir une éventuelle approbation ou un refus pour ce nouveau fonds. En effet, la SEC a jusqu’au mois d’octobre pour se prononcer sur l’ETF concurrent de Grayscale, ce qui nous donne un horizon jusqu’auquel patienter. Le mois dernier, les analystes de Bloomberg James Seyffart et Eric Balchunas avaient estimé que les chances de voir un ETF Dogecoin en 2025 étaient de l’ordre de 75 %.

Malgré cette annonce, l’actif sous-jacent n’a pas échappé au nouveau coup dur enregistré par les cryptomonnaies ces dernières 24 heures. Et pour cause, le prix du DOGE est de 0,19 dollar lors de l’écriture de ces lignes, en baisse de 12 % et avec une capitalisation de 28,6 milliards de dollars.

Source : Formulaire 19b-4

