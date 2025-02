L’émetteur d’ETF crypto Bitwise lève 70 millions de dollars

Cette semaine, Bitwise a annoncé la 2e plus grande levée de fonds crypto de février, avec 70 millions de dollars collectés auprès de plus d'une dizaine d'investisseurs. Nous faisons le point.

Bitwise conclut une levée de fonds de 70 millions de dollars

Avec plusieurs ETF liés à l’écosystème des cryptomonnaies, le gestionnaire d’actifs Bitwise a su se faire une place dans le secteur au fil des ans, en témoignent par exemple ses ETF Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH).

💡 Comment investir dans des ETF Bitcoin en France ?

Afin d’accélérer sa croissance, Bitwise a conclu une levée de fonds de 70 millions de dollars, dont elle a fait part cette semaine sur ses réseaux sociaux. Plus d’une dizaine d’investisseurs ont participé au tour de table de Bitwise, dont Electric Capital, MassMutual, MIT Investment Management Company et Highland Capital.

À l’occasion de ce tour de financement, l’entreprise a réaffirmé sa mission, en revenant sur sa gamme de produits, incluant notamment des ETF et autres ETP, ou bien le staking non custodial :

Notre mission est la même aujourd’hui qu’il y a 7 ans : être le partenaire sur lequel les investisseurs comptent pour comprendre et accéder aux opportunités émergentes dans la crypto. Aujourd’hui, Bitwise compte plus de 100 employés et gère 12 milliards de dollars d’actifs clients, avec plus de 30 solutions d’investissement

👉 Dans l’actualité également — Ethena lève 100 millions de dollars pour financer son expansion dans la finance traditionnelle

Après Ethena cette semaine également, cette levée de fonds est la 2e plus importante de ce mois de février. En parallèle, nous pouvons noter que l’ETF BITB de Bitwise est le 6e plus important de sa catégorie, avec 3,96 milliards de dollars d’actifs sous gestion, tandis que l’ETHW se place en 5e position pour un peu plus de 213 millions de dollars d’actifs sous gestion.

Recevez 50 € en $PSG en créant un compte sur Bitpanda et en investissant au moins 300 €

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Source : X

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital