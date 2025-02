Ethena lève 100 millions de dollars pour financer son expansion dans la finance traditionnelle

Le secteur des cryptomonnaies continue d'attirer l'attention des investisseurs institutionnels, avec des projets ambitieux cherchant à repousser les limites de la finance décentralisée (DeFi). Ethena, un acteur majeur de cet écosystème, a levé 100 millions de dollars pour renforcer sa position et faciliter l'adoption de ses solutions par les institutions financières traditionnelles.

Ethena : un projet crypto en pleine ascension

Le projet crypto Ethena a réussi une levée de fonds de 100 millions de dollars afin de financer son expansion et de renforcer sa présence dans le secteur de la finance traditionnelle. Ce financement a été réalisé à travers une vente privée de tokens ENA, attirant des investisseurs institutionnels de renom, tels que Franklin Templeton et F-Prime Capital, une firme affiliée à Fidelity Investments.

Ethena est déjà bien implanté dans l’écosystème crypto grâce à son stablecoin innovant, l’USDe. Conçu comme un « dollar synthétique », il se distingue par des rendements attractifs, atteignant par moments 60 %, et une capitalisation qui approche les 6 milliards de dollars.

L'intérêt grandissant pour ce stablecoin repose sur une méthode d’optimisation des rendements appelée « basis trade », exploitant les écarts de prix entre le marché au comptant et les marchés à terme.

Une stratégie orientée vers la finance institutionnelle

Avec cette nouvelle levée de fonds, Ethena ambitionne de développer un produit adapté aux institutions financières réglementées, l'iUSDe. Cette version de son stablecoin intégrera des restrictions sur les transferts afin de s’aligner avec les exigences des acteurs institutionnels.

L'objectif est de faciliter l'adoption par les grandes banques et fonds d'investissement en leur offrant un accès simplifié à des rendements attractifs sans les contraindre à utiliser les infrastructures crypto traditionnelles.

Par ailleurs, les fonds levés seront également utilisés pour le développement d'une blockchain propre à Ethena. Cette initiative vise à renforcer l’autonomie du projet et à optimiser l’expérience utilisateur en termes de sécurité et d’efficacité.

Cette montée en puissance d’Ethena montre l’évolution rapide du secteur crypto, avec des initiatives qui se rapprochent de plus en plus des standards de la finance traditionnelle. Toutefois, la volatilité des prix et les risques liés aux stratégies de rendement employées par Ethena restent des points de vigilance pour les investisseurs.

