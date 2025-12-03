Les token unlocks qui pourraient secouer le marché crypto en décembre 2025

Chaque mois, et ce peu importe les conditions du marché, la même mécanique se répète. Des millions de nouveaux tokens sont libérés sur le marché, provoquant potentiellement une pression vendeuse sur le cours de la crypto concernée. Découvrez quels sont les tokens unlocks à surveiller au mois de décembre pour conserver un temps d'avance.

Les 5 unlocks de crypto à surveiller au mois de décembre

Alors que la plupart des altcoins affichent des performances dégradées au cours des 30 derniers jours, une mécanique bien huilée pourrait venir accentuer cette dynamique : les fameux token unlocks.

En effet, comme à l'accoutumée, des millions de tokens seront libérés au mois de décembre.

Bien qu'un unlock de token ne signifie pas obligatoirement une baisse du prix de l'actif en question, cet événement contribue, à minima, à accentuer l'offre par rapport à la demande, ce que peut se traduire par une pression vendeuse.

🔓 Qu'est-ce qu'un token unlock ?

Ce mois-ci, d'importants unlocks sont à connaître et à surveiller, notamment pour les tokens ENA, APT, PUMP, STRK et ASTER :

Les token unlocks à surveiller au mois de décembre

Ethena (ENA)

Quantité : 94,19 millions de tokens ENA ;

94,19 millions de tokens ENA ; Valeur : 23,37 millions de dollars ;

23,37 millions de dollars ; Date de l'unlock : 2 décembre ;

2 décembre ; Quantité libérée par rapport à la supply en circulation : 1,27 %.

Ethena est un protocole de finance décentralisée (DeFi) qui propose une alternative aux stablecoins traditionnels via un produit appelé USDe, un stablecoin « synthétique » indexé sur le dollar.

🧑‍🏫 Découvrez notre formation pour apprendre la finance décentralisée (DeFi)

Contrairement aux stablecoins adossés à des réserves (comme l'USDT ou l'USDC), l'USDe est maintenu stable grâce à une stratégie de couverture basée sur des dérivés crypto.

La crypto ENA est le token de gouvernance du protocole Ethena. Elle permet notamment de participer aux décisions sur l'évolution du protocole et de recevoir des rendements de staking.

Au cours des 30 derniers jours, le prix du token ENA a chuté d'environ 30 %. En effet, le projet peine à se rétablir de l'événement de liquidation survenu le 10 octobre. Depuis cet événement (indiqué par la flèche blanche sur le graphique), le produit phare d'Ethena, l'USDe, a chuté de plus de 50 % en termes de capitalisation :

Graphique représentant la capitalisation de l'USDe (en violet), celle du DAI (en jaune) et celle de l'USDS (en bleu)

Le 2 décembre, Ethena libérera 94,19 millions de dollars de tokens ENA, représentant environ 23,4 millions de dollars pour 1,27 % de sa capitalisation totale.

Aptos (APT)

Quantité : 11,31 millions de tokens APT ;

11,31 millions de tokens APT ; Valeur : 22,02 millions de dollars ;

22,02 millions de dollars ; Date de l'unlock : 12 décembre ;

12 décembre ; Quantité libérée par rapport à la supply en circulation : 1,54 %.

Aptos est une blockchain de layer 1 née des cendres de Diem, un projet crypto abandonné par Facebook (Meta) sous les pressions réglementaires. Basée sur le langage Move, Aptos est une blockchain ultra rapide. Elle offre des frais de transaction nettement inférieurs à la blockchain Ethereum, ce qui lui permet d'être pertinente dans le secteur du trading haute fréquence.

Au cours des 30 derniers jours, le prix de la crypto APT a chuté de plus de 39 %. Malgré le fait que certaines métriques on-chain de la blockchain Aptos sont relativement encourageantes, la pression vendeuse reste supérieure à la demande, ce qui entraîne mécaniquement le cours vers le bas.

Graphique représentant les unlocks de tokens APT

Comme nous pouvons le constater sur le graphique ci-dessus, de nouveaux tokens APT arrivent sur le marché chaque mois, participant à ce déséquilibre entre offre et demande. Le 12 décembre, 11,31 millions de tokens APT seront libérés, représentant plus de 22 millions de dollars pour 1,54 % de sa capitalisation.

Pump.fun (PUMP)

Quantité : 10 milliards de tokens PUMP ;

10 milliards de tokens PUMP ; Valeur : 30,08 millions de dollars ;

30,08 millions de dollars ; Date de l'unlock : 14 décembre ;

14 décembre ; Quantité libérée par rapport à la supply en circulation : 1,7 %.

Pump.fun est une plateforme populaire de launchpad de tokens, généralement des memecoins, sur la blockchain Solana.

Avec un contexte où le marché crypto affiche des performances maussades, la spéculation, notamment sur des protocoles comme Pump.fun, s'en trouve impactée. Pour autant, le projet reste à ce jour l'un des plus sous-évalués vis à vis de son ratio Market Cap/Revenue (MC/R) de 4,4.

🫆 Pump.fun suspecté de s'enfuir avec la caisse - Que savons-nous ?

En d'autres termes, le projet Pump.fun injecte environ un quart de sa capitalisation dans le token chaque année, via un mécanisme de buyback (rachat de tokens sur le marché). Ce mécanisme, très apprécié des investisseurs, a pour bénéfice de réduire l'offre, ce qui peut se traduire par une appréciation du cours ou à minima de réduire l'impact des unlocks de tokens.

Graphique représentant le ratio MC/R du token PUMP

Le 14 décembre, 10 milliards de tokens PUMP seront libérés, ce qui représente plus de 30 millions de dollars, soit 1,7 % de sa capitalisation. Au cours des 30 derniers jours, le prix de la crypto PUMP a chuté de près de 30 %.

StarkNet (STARK)

Quantité : 127,6 millions de tokens STRK ;

127,6 millions de tokens STRK ; Valeur : 16,02 millions de dollars ;

16,02 millions de dollars ; Date de l'unlock : 15 décembre ;

15 décembre ; Quantité libérée par rapport à la supply en circulation : 2,66 %.

StarkNet est une solution de scalabilité pour la blockchain Ethereum, basée sur le langage Cairo. Le projet cherche également à s'étendre à l'écosystème Bitcoin, notamment pour y développer la finance Bitcoin (BTCFi).

StarkNet fait partie de ces projets largement surfinancés par les fonds de capital risque (VC). Au cours des différentes levées de fonds effectuées par le projet, plus de 282,5 millions de dollars ont été récoltés. Une coquette somme, qui comporte son lot de contreparties.

En effet, le token STRK est sujet à une forte inflation due aux unlocks mensuels du projet, ce qui a pour effet de créer un fossé entre la capitalisation de la crypto et son prix. Tandis que le capitalisation totale augmente au fur et à mesure des unlocks, la dilution entraîne mécaniquement le prix de la crypto STRK vers le bas :

Graphique représentant la capitalisation du STRK (en bleu) et son prix (en vert)

Le 15 décembre, 127,6 millions de tokens STRK seront libérés, ce qui représente plus de 16 millions de dollars pour 2,66 % de sa capitalisation. Au cours des 30 derniers jours, le prix de la crypto STRK s'est apprécié de 18 %.

Aster

Quantité : 78,41 millions de tokens ASTER ;

78,41 millions de tokens ASTER ; Valeur : 79,43 millions de dollars ;

79,43 millions de dollars ; Date de l'unlock : 17 décembre ;

17 décembre ; Quantité libérée par rapport à la supply en circulation : 3,89 %.

Aster est un exchange décentralisé (DEX) spécialisé dans le trading de contrats perpétuels (perps), mais qui propose également le trading au comptant (spot) et des actions tokenisées.

Soutenu publiquement par le fondateur de Binance, Changpeng Zhao (CZ), Aster s'est rapidement imposé comme une alternative crédible au leader du secteur, Hyperliquid.

Graphique représentant les volumes hebdomadaires enregistrés sur les différents DEX perps, avec Aster (en jaune), Hyperliquid (en cyan) et Lighter (en blanc)

Porté par une vague de spéculation autour de son airdrop, Aster a rapidement pris d'importantes parts de marché à Hyperliquid. Depuis que l'engouement est retombé, Aster représente entre 20 et 25 % en termes de volumes, tous DEX perps confondus.

À titre de comparaison, Hyperliquid affiche désormais des parts de marché similaires.

💰 Découvrez notre guide complet pour acheter la crypto ASTER

Le 17 décembre, Aster libérera 78,41 millions de tokens, ce qui représente 79,43 millions de dollars pour 3,89 % de sa capitalisation. Au cours des 14 derniers jours, le prix de la crypto ASTER a chuté de 20 %.

Mentions honorables

Parmi les autres unlocks importants à surveiller au mois de décembre, nous pouvons également citer :

La blockchain de layer 1 Sei qui libérera 95,15 millions de tokens éponymes le 15 décembre, représentant près de 13,3 millions de dollars pour 1,49 % de sa capitalisation.

La blockchain de layer 2 Arbitrum qui libérera 92,63 millions de tokens ARB le 16 décembre, ce qui représente près de 20,2 millions de dollars pour 1,65 % de sa valorisation.

Merlin Chain, une blockchain de layer pour Bitcoin qui libérera 36,14 millions de tokens MERL le 19 décembre, représentant 12,16 millions de dollars pour 3,32 % de sa capitalisation.

Le projet LayerZero libérera 24,68 millions de tokens ZRO le 20 décembre, ce qui représente 34,44 millions de dollars pour 10,3 % de sa valorisation.

Le projet Humanity Protocol libérera 133,54 millions de tokens H le 25 décembre, représentant plus de 16,5 millions de dollars pour 7,32 % de sa capitalisation.

Le layer 1 Plasma, spécialisé dans les stablecoins, libérera 88,88 millions de tokens XPL ce même jour, représentant près de 16,5 millions de dollars pour 4,94 % de sa valorisation.

Le layer 2 Optimism qui libérera 32,21 millions de tokens OP le 31 décembre, ce qui représente 10,38 millions de dollars pour 1,7 % de sa capitalisation.

Sources : Cryptorank, Artemis

