Que se passe-t-il actuellement du côté de Pump.fun, suite à la mise en lumière du transfert de 436 millions de dollars en stablecoins USDC vers la plateforme Kraken ? Les esprits s’échauffent, d’autant plus face à des comptes officiels en apparence inactifs. On fait le point…

Pump.fun: un transfert de 436 millions de dollars qui interroge

La baisse importante qui frappe actuellement le marché des cryptomonnaies échauffe les esprits et alimente les spéculations de toutes sortes. Il faut dire que ces périodes compliquées coïncident souvent avec des opérations possiblement douteuses menées par des projets en difficulté.

Une réalité qui touche actuellement le protocole spécialisé dans la création de memecoins, Pump.fun, suite à la mise en lumière par le compte X Lookonchain d'une série de transferts vers la plateforme d'échange de cryptomonnaies Kraken, pour un montant total de 436 millions de dollars.

✍️ Pour aller plus loin : Qu'est-ce qu'un memecoin ?

Détails des transferts de Pump.fun mentionnés par Lookonchain

Selon les déclarations de Lookonchain, ces transferts s'inscriraient dans le cadre d'une vaste opération de prise de bénéfices (cash out) menée depuis le 15 octobre dernier, impliquant des stablecoins USDC, mais également la cryptomonnaie SOL de Solana.

Depuis le 15 octobre, Pump.fun a déposé 436,5 millions de dollars en USDC sur Kraken. Sur la même période, 537,6 millions de dollars en USDC ont transité de Kraken vers Circle via le portefeuille DTQK7G. Entre le 19 mai 2024 et le 12 août 2025, Pump.fun a vendu au total 4,19 millions de SOL (757 M$), à un prix moyen de 181 dollars. Sur ce montant, 264 373 SOL ont été vendus on-chain pour 41,64 millions de dollars, tandis que 3,93 millions de SOL (715,5 M$) ont été déposés sur Kraken. Lookonchain

Une opération entre spéculations et démenti

Rapidement, cette information se répand de toutes parts. L'occasion pour le compte X nommé Aixbt de revenir sur le modèle de fonctionnement de Pump.fun, dont les frais collectés proviennent en grande partie des « 99,3 % d'échecs de lancements » des memecoins de ses utilisateurs.

Un véritable « mécanisme d’extraction » d'autant plus mis en avant face à l'absence totale de réactions et même de publications sur le compte officiel de Pump.fun — mais également de son principal représentant, Alon — depuis le 14 novembre dernier, au moment de cette mise en accusation.

🗞️ Retour en force de Pump.fun — Un nouvel Eldorado pour les streamers et créateurs de memecoins ?

Une situation à laquelle le compte Sapijiju, également attribué à l'un des cofondateurs de Pump.fun, va rapidement remédier, en déclarant que lui et ses collaborateurs n'ont « aucune implication dans les transactions entre Kraken et Circle » mentionnées par le compte Lookonchain.

Selon ses déclarations, « zéro dollar ont été encaissés » puisque ces opérations entrent dans le cadre « de la gestion du trésor de Pump.fun, avec des USDC provenant de l'ICO du token PUMP ». Leur transfert vers différents portefeuilles servirait donc à réinvestir sa trésorerie d'entreprise dans son activité.

Il explique également que « Pump.fun n'a jamais travaillé directement avec Circle », la société émettrice de l'USDC. Une explication partagée par le compte officiel de Pump.fun qui semble pour le coup reprendre vie depuis quelques heures.

Sources : Lookonchain,

