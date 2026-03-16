Jusqu'à 5 millions de dollars pour tweeter sur le LIBRA ? Javier Milei est mis en cause par de nouvelles révélations

L'année dernière, le memecoin LIBRA a fait scandale en Argentine, mettant en cause également son président Javier Milei. En fin de semaine dernière, un média local a fait des révélations qui pourraient une nouvelle fois inquiéter l'intéressé.

Un média argentin fait de nouvelles révélations sur l'implication de Javier Milei dans le scandale LIBRA

L’année dernière, le rug pull sur le memecoin LIBRA avait fait grand bruit, jetant le doute sur une éventuelle implication du président argentin Javier Milei. En effet, l’intéressé avait publié un tweet, rapidement supprimé, pour faire la promotion dudit token, avant de se désolidariser du projet.

Depuis, la justice locale a tenté de déterminer l’implication du président argentin, alors que des noms ont rapidement fait surface, notamment Hayden Davis, impliqué dans plusieurs arnaques crypto.

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En fin de semaine dernière, le média El Destape a fait de nouvelles révélations à charge contre Javier Milei, avançant une preuve selon laquelle l’intéressé (ou ses équipes) était parvenu à un accord portant sur un montant allant jusqu'à 5 millions de dollars. En effet, le média met en avant un message prétendument issu du portable d’un certain Mauricio Novelli, dont le nom avait déjà été cité par le passé, détaillant les termes de cet accord :

Salut les gars. Voici l'accord final discuté avec H. 1,5 million de dollars en tokens liquides ou en espèces à titre d'accompte 1,5 million de dollars en tokens liquides ou en espèces = Milei annonce sur Twitter que son conseiller est Hayden Davis/Kelsier/la famille Davis, 2 millions de dollars en tokens ou en espèces = contrat signé en personne avec Milei pour du conseil en blockchain/IA auprès du gouvernement argentin et/ou de Javier Milei, et examen avec Javier et Karina [la sœur de Javier Milei, ndlr].

Selon El Destape, ce message a été rédigé le 11 février 2025, soit 3 jours avant le tweet de Javier Milei, tandis que la personne désignée par la lettre H pourrait être Hayden Davis, qui avait d’ailleurs rencontré Javier et Karina Milei le 30 janvier 2025.

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Depuis, El Destape a publié plusieurs articles mettant en cause l’implication du président argentin, notamment en accusant Eduardo Taiano, le procureur en charge de l’enquête, d’avoir retardé l’analyse du téléphone de Mauricio Novelli, notamment en attendant que les élections législatives du 7 septembre dernier soient passées pour ordonner l’analyse.

Si toutes ces accusations peuvent être avérées, soulignons toutefois qu’El Destape s’affiche en opposition avec la politique de Javier Milei et que ces révélations doivent donc être considérées avec une certaine prudence.

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Source : El Destape

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