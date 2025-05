Scandale LIBRA : Javier Milei décide de fermer l’unité d’enquête, une tentative d'enterrer l'affaire ?

Moins de trois mois après avoir promis une transparence totale sur le token LIBRA, Javier Milei choisit la voie expéditive : le président argentin dissout l’unité ad hoc chargée de faire la lumière sur le scandale qui secoue son début de mandat. Un coup de théâtre qui intervient alors même qu’une juge vient de lever le secret bancaire du chef de l’État et de sa sœur Karina.

Une unité d’enquête dissoute sous pression politique

Rappelez-vous : en février 2025, un simple post sur X du président argentin Javier Milei avait propulsé la cryptomonnaie LIBRA au sommet. Dans son message, il affirmait que ce nouveau token basé sur Solana avait pour ambition de soutenir les petites entreprises et les startups locales.

En suivant un lien vers le site officiel de l'altcoin, les investisseurs avaient afflué, la capitalisation du LIBRA dépassant brièvement les 2 milliards de dollars… avant de s’effondrer tout aussi vite, perdant plus de 90 %. Les pertes furent colossales pour des centaines d’investisseurs, notamment américains et chinois. Face au tollé, Javier Milei s'est rétracté et a plaidé la bonne foi :

Je ne connaissais pas les détails du projet et après en avoir pris connaissance, j’ai décidé de ne pas continuer à le diffuser [...] Je ne suis pas un expert. Ma spécialité, c’est la croissance économique.

🪙 À propos de ce sujet - Javier Milei plaide l’ignorance face au scandale de la cryptomonnaie LIBRA

Depuis, le président argentin a été visé par des accusations d'escroqueries, et même si Javier Milei n’a pas participé au développement de la crypto, la présidence a annoncé « une enquête urgente sur le lancement de la cryptomonnaie LIBRA, et toutes les sociétés ou personnes impliquées » par une unité d’enquête placée « dans l’orbite de la présidence ». Créée en février, la Task Force LIBRA (UTI) avait pour mission de collecter auprès de la Commission des valeurs mobilières, de la Banque centrale et d’autres régulateurs, les éléments utiles à l’enquête pénale.

Mais mardi, retournement de situation : un décret signé par Javier Milei et son ministre de la Justice acte sa disparition, « l’unité ayant rempli sa tâche », selon le texte officiel. Pour l’opposition, cette fermeture précipitée vise surtout à « assurer l’impunité » du président.

GMGN : la plateforme pour acheter des meme coins facilement

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Le scandale sur la crypto Libra ne disparaîtra pas de si tôt

La dissolution administrative ne fait pas taire les juges. À la demande de la magistrate fédérale María Servini, la Banque centrale doit désormais fournir les relevés de comptes de Javier et Karina Milei depuis 2023 pour déterminer si le duo a profité du pump & dump.

Trois cofondateurs de LIBRA – dont l’homme d’affaires Hayden Davis, patron de Kelsier Ventures – voient également leurs avoirs gelés. Dans des messages dévoilés par la presse, Hayden Davis se vantait d’avoir « envoyé de l’argent à la sœur du président » pour obtenir des faveurs.

Les soupçons dépassent désormais les frontières argentines : le parquet a demandé l’émission d’une notice rouge Interpol contre Hayden Davis, tandis que des images dévoilées montrent la famille d’un cofondateur vider des coffres bancaires le lendemain de la flambée du token.

🗞️ Argentine : le gouvernement de Javier Milei force tous les fournisseurs de services en cryptomonnaies à s'enregistrer

À Buenos Aires, le Parlement rouvre sa commission d’enquête et prévoit d’auditionner les ministres de l’Économie et de la Justice ainsi que le président de la CNV ; la convocation de Karina Milei reste, elle, bloquée par la majorité présidentielle.

Au-delà du cas argentin, l’affaire relance le débat sur la responsabilité des figures publiques qui, à l’instar d’Elon Musk avec le Dogecoin, valorisent des cryptomonnaies sans contrôle. Pour bon nombre d’analystes, le dossier LIBRA illustre l’urgence d’une régulation qui distingue clairement des protocoles décentralisés comme Bitcoin ou Ethereum des tokens à la gouvernance opaque.

Achetez et tradez de la crypto sur le DEX le plus performant de Solana

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital