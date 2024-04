Argentine : le gouvernement de Javier Milei force tous les fournisseurs de services en cryptomonnaies à s'enregistrer

Longtemps considéré comme « pro-crypto », le président d’Argentine Javier Milei semble plutôt avoir choisi la voie d’une régulation forte. Son gouvernement vient en effet d’annoncer un nouveau registre pour ceux qui souhaitent proposer des services en cryptomonnaies. Qu’est-ce que cela change ?

Le gouvernement d’Argentine cible les fournisseurs de services en cryptomonnaies

La nouvelle a été annoncée par la Commission nationale des valeurs mobilières (CNV) ce jour. Le gouvernement d’Argentine crée le statut de Prestataires de services sur actifs virtuels (PSAV). À l’inverse du PSAN français, il est obligatoire pour tous les acteurs, même particuliers, à partir du moment où des services sur actifs numériques sont fournis.

« L’objectif de ce règlement est d’identifier les personnes physiques et morales qui fournissent des services liés aux crypto-actifs dans le pays. »

La CNV explique qu’elle se conforme aux recommandations du Groupe d’action financière (GAFI), ainsi qu’à une révision de la loi sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Le président de la CNV, Roberto E Silva, a invité tous les acteurs à s’enregistrer :

« Nous commençons le processus d’enregistrement des fournisseurs de services d’actifs virtuels. Ceux qui ne sont pas enregistrés ne pourront pas opérer dans le pays. »

Une mesure limitante pour les fournisseurs de service ?

Plusieurs voix se sont élevées en Argentine pour critiquer la décision du gouvernement. Celle-ci traite en effet de facto le Bitcoin (BTC) et les autres cryptomonnaies comme des valeurs mobilières, qui sont sujettes à une surveillance accrue, et pas comme des espèces.

La mesure pourrait viser à satisfaire les exigences d’institutions internationales, selon certains. Elle peut surprendre venant de Javier Milei. Se décrivant comme anarcho-capitaliste, l’homme a fait campagne sur son dédain pour l’ingérence de l’État dans les affaires du peuple. Il avait notamment promis de se débarrasser de la Banque centrale du pays.

On rappellera aussi que la monnaie fiduciaire du pays, le peso argentin, a continué de perdre rapidement de la valeur ces derniers mois, avec une inflation annuelle qui s’est élevée à 276 %. Face à cela, les Argentins se tournent vers des alternatives : dollars, or, ou cryptomonnaies. La décision de la CNV montre donc qu’en termes de contrôle des capitaux, et des cryptomonnaies en particulier, le Vénézuéla est prêt à aller plus loin que d’autres économies.

Source : Comisión Nacional de Valores

