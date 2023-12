Argentine : les contrats officiels pourront désormais être réglés en Bitcoin (BTC) d'après la ministre des Affaires étrangères

Un pas de géant vers l’adoption ? La ministre des Affaires étrangères d’Argentine a confirmé que le Bitcoin (BTC) pouvait désormais être utilisé dans des contrats officiels. Le pays va-t-il lui aussi faire du BTC une devise légale ?

En Argentine, les contrats peuvent être réglés en Bitcoin

Le président d’Argentine fraîchement élu Javier Milei a la réputation d’être ouvert aux cryptomonnaies. Mais jusque là, ni son programme ni ses décisions ne reflétaient cela.

Un signe d’ouverture vient cependant d’être noté, par une annonce de la ministre des Affaires étrangères, Diana Mondino. Cette dernière confirme que la plus grande cryptomonnaie a un statut légal partiel en Argentine :

« Nous ratifions et nous confirmons qu’en Argentine, il est possible de régler des contrats en Bitcoin. »

Ratificamos y confirmamos que en Argentina se podrán pactar contratos en Bitcoin. — Diana Mondino (@DianaMondino) December 21, 2023

La ministre des Affaires étrangères précise que c’est le cas pour « toutes les autres cryptomonnaies et/ou espèces [sic], par exemple les kilos de bœuf ou les litres de lait ». Elle cite ainsi un décret, qui précise que le débiteur doit envoyer la quantité correspondante dans la monnaie désignée, qu’elle ait cours légal en Argentine ou non.

Vers une adoption du Bitcoin ?

Le décret a été validé il y a deux jours, et il change la manière dont les Argentins peuvent procéder à des transactions et régler des contrats. Le message envoyé par la ministre des Affaires étrangères est donc notable : il montre que l’Argentine compte bel et bien se baser sur d’autres devises et actifs pour redresser son économie.

Il s’agit en effet de la promesse de campagne clé de Javier Milei, qui a martelé qu’il souhaitait se débarrasser de la monnaie fiduciaire (le peso) et de la Banque centrale, et « dollariser » son pays.

C’est donc un pas vers les monnaies numériques, d’autant plus que Diana Mondino cite explicitement le Bitcoin. Mais de là à y voir une adoption du BTC en tant que monnaie légale, il y a bien sûr un pas.

Pour l’instant, l’Argentine semble plutôt décidée à s’ouvrir à des actifs variés, et à centrer la majorité de son économie autour du billet vert américain. Par ailleurs, Javier Milei ne s’est pour l’instant pas exprimé publiquement au sujet des cryptomonnaies.

Source : Diana Mondino via X

Image : Cancillería Argentina via Wikimédia Commons (CC-BY)

