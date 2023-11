Javier Milei est élu président de l'Argentine, mais est-il vraiment pro-Bitcoin ?

Javier Milei, candidat favorable au Bitcoin, remporte l'élection présidentielle en Argentine avec une avance de 12 % sur son adversaire Sergio Massa. Les 2 candidats aux programmes diamétralement opposés ont suscité un débat présidentiel animé, bien que cela ait finalement joué en faveur de Milei. Ce dernier, prônant une dollarisation du pays, est qualifié de « pro-Bitcoin, » mais ce qualificatif est-il raisonnable ?

Javier Milei, favorable au Bitcoin, est élu président de l'Argentine

C'est donc Javier Milei qui remporte les élections présidentielles en Argentine, devançant son adversaire Sergio Massa avec 12 % de voix de différence en sa faveur.

Résultats des élections présidentielles d'Argentine

Les 2 candidats présentaient un programme aux antipodes l'un de l'autre, Sergio Massa - qui avait remporté le premier tour - étant ministre de l'Économie actuel de centre gauche, et Javier Milei s'autoproclamant « anarcho-capitaliste » libertarien. Ce dernier s'est par ailleurs montré très critique vis-à-vis des banques centrales, et a appuyé sa candidature sur la base d'un discours populiste et rigoureusement antisystème.

« Aujourd’hui commence la fin de la décadence. [...] C’en est fini du modèle appauvrissant de la “caste”. Aujourd’hui, nous adoptons le modèle de la liberté, pour redevenir une puissance mondiale. » Javier Milei, lors de son discours de victoire

Un contraste saisissant est donc visible entre les 2 personnages, qui a d'ailleurs abouti à plusieurs points de rupture lors du débat présidentiel. Javier Milei s'est ainsi montré très critique sur le gouvernement en place, insistant sur la « décadence », « l'échec » et « l'appauvrissement » de ce dernier, tout en dénonçant une « campagne de peur » menée à son encontre.

Argentina's new president Javier Milei has big plans for the government. pic.twitter.com/yJQYW0KwLy — Ian Miles Cheong (@stillgray) November 19, 2023

De son côté, Sergio Massa s'est employé à mettre Javier Milei en difficulté sur certains points de son programme ultralibéral assumé, notamment concernant la suppression de certains ministères ou de subventions aux transports et à l'éducation, ou encore concernant son programme de dollarisation du pays.

La victoire de Milei a fait grand bruit au sein de l'écosystème crypto, ce dernier étant qualifié avec abus de candidat « Pro-Bitcoin », au point même d'être comparé avec Nayib Bukele, le président du Salvador ayant donné cours légal au BTC dans son pays.

Et pourtant, nulle trace d'une quelconque adoption du Bitcoin où que ce soit dans le programme du candidat libertarien. Ce qualificatif lui a seulement été attribué en raison d'une saillie prononcée plus tôt cette année, dans laquelle il avait déclaré que le Bitcoin représentait « le retour de l'argent à son créateur d'origine, le secteur privé, » précisant que « la banque centrale était une escroquerie ».

Javier Milei n'a donc nullement proposé de donner libre cours au Bitcoin en Argentine. Le futur président, qui prendra place le 10 décembre prochain, souhaite plutôt régler le problème de l'inflation argentine (une hausse de 180 % est prévue pour la fin de l'année) en dollarisant son pays et en asséchant la dépense publique du pays.

Source : Bloomberg

