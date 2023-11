Terra : Do Kwon perd son appel en justice pour détention de faux passeport – Le séjour en prison continue

La Haute Cour du Monténégro a rejeté l'appel de Do Kwon, fondateur de Terraform Labs, concernant sa condamnation pour utilisation de documents falsifiés. Au côté de son compère Han Chang-Joon, il va donc devoir passer encore quelque temps derrière les barreaux dans l'attente de son extradition vers les États-Unis ou la Corée du Sud, où il risque des peines très importantes.

Do Kwon va encore vivre quelque temps derrière les barreaux

Do Kwon, le fondateur de Terraform Labs, ne verra donc pas son calvaire dans les geôles du Monténégro prendre fin aujourd'hui. Jeudi, la Haute Cour du pays a rejeté l'appel de Do Kwon concernant sa condamnation pour utilisation de documents falsifiés, notamment d'un passeport, lorsqu'il avait tenté de quitter le Monténégro avec son associé Han Chang-Joon pour s'envoler vers Dubaï en jet privé.

Initialement, Do Kwon et Han Chang-Joon devaient être libérés en échange d'une caution de 400 000 euros, mais ce sursis a fini par être annulé par un tribunal suite à l'appel d'un procureur.

Ce faisant, il est fort probable que Do Kwon se voit extradé vers la Corée du Sud ou les États-Unis, les 2 pays ayant demandé son extradition pour qu'il soit jugé pour les différents faits qui lui sont reprochés suite à l'effondrement du LUNA et de l'UST au mois de mars 2022, jadis 2 des cryptomonnaies parmi les 10 plus capitalisées du marché. Un traumatisme pour l'écosystème crypto, qui avait vu 40 milliards de dollars s'évaporer en un temps record.

Ainsi, la Haute Cour du Monténégro a qualifié l'appel des 2 compères de « non fondé » quant à leur condamnation en première instance, et ce jugement est par ailleurs définitif. De surcroît, afin d'empêcher Do Kwon et Han Chang-Joon de tenter à nouveau de filer en douce, la Justice monténégrine a naturellement confisqué les faux documents utilisés lors de leur première tentative de fuite.

Aux États-Unis, Do Kwon fait l'objet à la fois d'un procès intenté par la Securities and Exchange Commission (SEC) et de différentes poursuites pénales émanent du ministère de la justice américain.

Difficile de dire quelle peine maximale pourrait encourir Do Kwon avec ce cumul de peines, mais l'herbe ne sera pas plus verte pour lui en Corée du Sud : le procureur général en charge de l'affaire avait déclaré que le fondateur de Terra risquait purement et simplement la peine d'emprisonnement la plus lourde jamais prononcée dans le pays.

Source : Fortune

