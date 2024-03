Terra : Do Kwon gagne son appel et ne sera pour le moment pas extradé vers les États-Unis

Le sort de Do Kwon sera finalement décidé plus tard : la Cour d'appel du Monténégro a décidé que le fondateur de Terra (LUNA) ne serait pas extradé vers les États-Unis comme cela avait été décidé.

Énième rebondissement dans l'affaire Terra pour Do Kwon

Le feuilleton Do Kwon continue, alors que l'intéressait est toujours derrière les barreaux au Monténégro depuis son arrestation en mai 2023 pour détention de faux passeport. Depuis, la question demeure de savoir si le fondateur de Terra finira par être extradé vers la Corée du Sud, d'où il est originaire, ou bien vers les États-Unis, où il doit être jugé pour avoir fait perdre 40 milliards de dollars aux investisseurs.

Après une réunion de son conseil, la Cour d'appel du Monténégro a décidé d'accepter la demande d'appel des avocats de Do Kwon, d'annuler la décision du Tribunal de première instance de Podgorica du 20 février dernier, et de renvoyer l'affaire devant ce même tribunal pour un nouveau procès.

La décision du 20 février ici annulée concerne l'autorisation du tribunal d'extrader Do Kwon vers les États-Unis pour qu'il soit en mesure d'être présent à son procès. Au contraire, la demande d'extradition vers la Corée du Sud avait alors été refusée à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, ces décisions sont aujourd'hui caduques.

Selon la Cour d'appel du Monténégro, cette décision aurait manqué à plusieurs dispositions du Code de procédure pénale du pays, notamment car « elle ne donnait pas de motifs clairs et valables sur les faits décisifs concernant l'ordre d'arrivée des demandes d'extradition ». De surcroît, les États-Unis auraient émis leur demande d'extradition à l'endroit de Do Kwon un jour plus tôt que la Corée du Sud.

Dans un courriel transmis à DL News, Goran Rodic, l'avocat de Do Kwon, regrette toutefois que le sort de son client soit une nouvelle fois remis devant le tribunal :

« Malheureusement, malgré le fait que les dispositions légales soient claires et précises, et que les preuves contenues dans les dossiers soient également claires et crédibles, nous nous trouvons dans une situation où le tribunal va décider pour la quatrième fois dans une affaire spécifique. [...] J'espère qu'en fin de compte, la décision sera prise conformément à la loi et aux accords internationaux, et que la cour d'appel insistera sur l'application de la loi. »

Selon une porte-parole de la haute cour du Monténégro, il n'y a aucune limite concernant le nombre de fois où l'affaire peut être replacée devant le tribunal monténégrin. Par ailleurs, aucune date limite n'a été fixée concernant la décision à venir de la Cour.

Source : communiqué officiel

