La sentence approche-t-elle pour Do Kwon ? Alors que l’ex-PDG de Terraform Labs est toujours au Monténégro, en attente d’extradition, la Securities and Exchange Commission (SEC) a publié ses recommandations. Elle envisage une amende jamais vue pour Do Kwon et l’entreprise.

La SEC fixe le montant de l’amende éventuelle de Do Kwon

40 milliards de dollars de préjudice : c’est ce qu’avait causé la chute brutale de l’écosystème Terra, qui avait eu l’effet d’un raz-de-marée dans le monde des cryptomonnaies. Son fondateur, Do Kwon, s’était fait connaître pour ses positionnements parfois controversés, et il avait profité financièrement du succès de son projet.

C’est en tout cas ce qu’affirme la SEC. Le gendarme financier américain a en effet suggéré une peine financière qui lui semblait appropriée, suite au procès à distance qui a eu lieu en début de mois. Do Kwon et Terraform Labs ont en effet été reconnus coupables de fraude par les États-Unis. Voici la conclusion de Devon Staren, l’avocate de la SEC qui était présente au procès :

« Terra était une fraude, un château de cartes. Et quand il s’est effondré, les investisseurs ont presque tout perdu. »

Une amende record pour Terraform Labs et Do Kwon ?

Pour les faits qui sont reprochés à Terraform Labs et Do Kwon, ceux-ci pourraient donc écoper d’une amende record de 5,3 milliards de dollars. Selon la SEC, ce montant est « prudent », étant donné l’enrichissement supposé de l’ex-PDG de l’entreprise :

« [Do Kwon et Terraform Labs] ont profité de 4 milliards de dollars de gains mal acquis (et sans doute bien plus). »

La SEC souhaite également museler et lier Do Kwon ainsi que Terraform Labs – on rappelle que l’entreprise est toujours existante. Le gendarme financier américain voudrait que ces deux acteurs ne puissent plus acheter ou vendre des actifs crypto. Elle souhaite également empêcher Do Kwon d’occuper un poste de dirigeant ou cadre dans toute entreprise crypto qui opère dans sa juridiction, c’est-à-dire aux États-Unis.

Que va devenir Terraform Labs ?

La SEC s’est également montrée particulièrement hostile envers Chris Amani, l’actuel PDG de Terraform Labs. Elle lui reproche de continuer à opérer ce qu’elle qualifie d’une vaste fraude :

« Le nouveau PDG de Terraform a pris la parole avec une audace stupéfiante, et il a tenté de susciter de la compassion en notant que Terraform avait distribué une seconde version de leur token, le LUNA 2.0, à ses victimes. »

De son côté, Terraform Labs avait réagi au verdict en début de mois, se disant « déçue » :

« Nous sommes très déçus du verdict, que nous estimons non soutenu par des preuves. Nous continuons à affirmer que la SEC n’a pas l’autorité légale pour porter cette affaire. »

Que cela soit vrai ou non, il est probable que le juge comme les procureurs n’entendent pas cet argument. Le procès de Terra est en effet symbolique. Alors que 40 milliards de dollars se sont envolés, la tentation est forte de faire de Do Kwon et Terraform Labs des exemples.

Les jugements ne sont d’ailleurs pas finis pour Do Kwon. Ce dernier doit aussi faire face aux investigations de sa Corée du Sud natale, qui a également demandé l’extradition de l’ex-PDG de Terraform Labs.

