Do Kwon, le fondateur de Terra (LUNA), est libéré de prison

Do Kwon a été libéré de la prison de Spuz, au Monténégro. Le fondateur de Terra (LUNA) a fini de purger sa peine pour détention de faux documents d'identité, et demeure dans l'attente de son extradition.

Do Kwon libéré, mais toujours dans l'attente de son extradition

Selon un article de ce matin du Vijesti, un journal monténégrin, Do Kwon est sorti de prison. Le fondateur de Terra (LUNA) était jusqu'ici emprisonné dans la prison de Spuz, réputée pour ses mauvaises conditions de détention.

Contacté par Bloomberg, le directeur de la prison en question, Darko Vukcevic, a indiqué que Do Kwon était désormais entre les mains de la police, au moins pour un interrogatoire :

Nous avons libéré Do Kwon, car sa peine d'emprisonnement normale pour avoir voyagé avec de faux papiers a pris fin. [...] Comme il s'agit d'un citoyen étranger et que ses documents n'ont pas été divulgués, il a été conduit pour un entretien à la direction de la police des étrangers, qui s'occupera de lui ultérieurement.

L'avocat de Do Kwon a de son côté confirmé que le fondateur de Terra avait bel et bien été libéré. Il est difficile de déterminer ce que Do Kwon aura le droit de faire ou non sur le sol monténégrin à court terme, mais nous savons qu'il ne pourra en tout cas pas prendre son envol, son passeport ayant été confisqué par les autorités.

Les 2 anciens membres de Terraform Labs ont été arrêtés le 23 mars 2023 à l'aéroport de Podgorica, au Monténégro, d'où ils auraient tenté de fuir en jet privé vers Dubaï.

Selon un article de DL News en date du mois de juin 2023, Do Kwon et son compère Han Chang-Joon, accusés d'avoir causé la perte de 40 milliards de dollars de cryptomonnaies, ont vécu aux côtés de membres de gangs accusés de meurtres, de pose de bombes, d'extorsion, ou encore d'être liés à du trafic de drogue à échelle internationale.

Comme nous vous le révélions plus tôt dans la journée, le Conseil de la Cour suprême du Monténégro a demandé un sursis quant à une éventuelle extradition de Do Kwon vers son pays d'origine, la Corée du Sud. Aussi, la Cour devra une énième fois se prononcer sur le sort de Do Kwon dans les semaines à venir.

Le LUNA, le token de l'écosystème Terra, affiche une hausse de 24 % sur les dernières 24 heures. Il s'échange actuellement à environ 1,15 dollar. Le Luna Classic observe une hausse similaire, mais il ne vaut désormais plus que quelques fractions de centimes, contre un prix le plus haut de presque 120 dollars atteint au mois d'avril 2022.

Source : Vijesti

