40 400 ETH provenant du hack de Heco Bridge ont été blanchis sur Tornado Cash

Selon les données on-chain, le pirate ayant exploité une faille de sécurité de Heco Bridge au mois de novembre 2023 a transféré 40 391 Ethers sur le mixeur Tornado Cash au cours des 8 derniers jours, ce qui équivaut à 133 millions de dollars au cours actuel.

Heco Bridge est un protocole de transfert de cryptomonnaies entre chaînes de blocs créé par Justin Sun, le fondateur de la plateforme HTX et de la blockchain Tron (TRX).

Ce bridge, ainsi que d'autres applications créées par Justin Sun, telles que la plateforme Poloniex, ont été visées par plusieurs piratages dans le passé, représentant des pertes dépassant les 230 millions de dollars au moment des faits.

