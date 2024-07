Surfin' Bitcoin 2024 : Découvrez le programme et les détails de la conférence la plus ensoleillée de France

Bitcoin s'invite de nouveau à Biarritz avec Surfin' Bitcoin, la plus grande conférence dédiée au BTC en France. Le programme complet pour les 28, 29 et 30 août 2024 a été dévoilé, offrant des sessions pour les débutants, les professionnels et les passionnés de Bitcoin.

Bitcoin débarque une nouvelle fois à Biarritz au mois d'août 2024

Surfin' Bitcoin, la plus grande conférence dédiée au BTC en France, vient enfin d'annoncer son programme complet pour les 28, 29 et 30 août 2024.

Dans un premier temps, la journée du mercredi 28 août sera gratuite et ouverte au grand public. Cette journée permettra aux débutants d'approfondir leurs connaissances sur Bitcoin et aux personnes étrangères à la première cryptomonnaie de la découvrir en étant entourées de passionnés. Plus de détails sur cette journée seront communiqués prochainement.

Le jeudi 29 août sera consacré aux implications de Bitcoin au sein des institutions, à MiCA et la réglementation européenne des entreprises du secteur des cryptomonnaies, ainsi qu'au projet de l'euro numérique, une monnaie numérique de banque centrale (MNBC) qui pourrait représenter une menace contre la vie privée de ses utilisateurs.

Pour célébrer la publication du programme, profitez d'un code promo « CRYPTOAST10 » offrant une réduction de 10 % sur vos billets, valable jusqu'au 7 juillet prochain

La dernière journée, le vendredi 30 août, sera faite pour les Bitcoiners qui voudront débattre et en apprendre plus sur l'impact du BTC sur les monnaies du monde, sur la sécurité et la confidentialité du réseau ainsi que sur l'avancée des technologies qui pourront permettre à Bitcoin d'être plus largement accepté.

Photo de groupe des intervenants de Surfin' Bitcoin 2023

Surfin' Bitcoin est notamment l'endroit idéal pour rencontrer les personnes de l'écosystème et étoffer son carnet de contacts. Effectivement, cette édition 2024 sera agrémentée d'une « Networking Night », une soirée organisée le soir du mercredi 28 août organisée au Kanbar à Biarritz, offrant un cadre de détente pour réseauter et essayer les spécialités culinaires de la région.

Que nous réserve le programme de la conférence Surfin' Bitcoin ?

La demi-journée du 29 août sera destinée aux professionnels voulant aller plus loin dans l'appréhension des implications de l'industrie du Bitcoin dans le monde.

Voici les principaux thèmes qui y seront abordés :

Adoption institutionnelle du Bitcoin : Discussions sur l'impact des ETF spot sur le prix et le réseau Bitcoin ;

: Discussions sur l'impact des ETF spot sur le prix et le réseau Bitcoin ; Réglementation MiCA : Analyse de ses implications pour les entreprises du secteur ;

: Analyse de ses implications pour les entreprises du secteur ; Classification juridique : Débats sur le statut du Bitcoin par rapport aux autres crypto-actifs, notamment après l'approbation des ETF Ethereum par la SEC ;

: Débats sur le statut du Bitcoin par rapport aux autres crypto-actifs, notamment après l'approbation des ETF Ethereum par la SEC ; Euro numérique : Présentation par Michel Khazzaka, Ingénieur Blockchain à la Banque de France ;

La journée du 30 août sera quant à elle consacrée aux Bitcoiners et passionnés d'économie, offrant une opportunité d'approfondir les enjeux stratégiques du Bitcoin d’un point de vue technologique, économique et géopolitique.

🎙️Qui seront les intervenants à Surfin' Bitcoin 2024 ?

Voici les principaux thèmes abordés :

Dynamiques économiques et géopolitiques : Des experts comme Charles Gave, Yves Choueifaty, Jean-Marc Daniel, et Odile Lakomski partageront leurs points de vue sur l'adoption croissante du Bitcoin et des monnaies des BRICS, le déclin du monopole du dollar dans le commerce international et la perte d'attraction de l'euro ;

: Des experts comme Charles Gave, Yves Choueifaty, Jean-Marc Daniel, et Odile Lakomski partageront leurs points de vue sur l'adoption croissante du Bitcoin et des monnaies des BRICS, le déclin du monopole du dollar dans le commerce international et la perte d'attraction de l'euro ; Actualité du Bitcoin : L'affaire Tornado Cash et l'arrêt de Wasabi Wallet seront abordés avec des experts comme Charles Guillemet, Bastien Teinturier, et Antoine Riard, qui discuteront des enjeux de sécurité et des défis réglementaires futurs ;

: L'affaire Tornado Cash et l'arrêt de Wasabi Wallet seront abordés avec des experts comme Charles Guillemet, Bastien Teinturier, et Antoine Riard, qui discuteront des enjeux de sécurité et des défis réglementaires futurs ; Avancées technologiques : Un focus sur les solutions de secondes couches (layer 2) et les innovations récentes dans l'écosystème Bitcoin sera fait pour mieux comprendre l'avenir de son utilisation. Abdelhamid Bakhta expliquera comment pourrait permettre la création de ZK rollups sur Bitcoin avec une modification de la blockchain, et Francis Pouliot présentera l'utilité d'un portefeuille open source pour la sécurité des Bitcoins et des utilisateurs ;

: Un focus sur les solutions de secondes couches (layer 2) et les innovations récentes dans l'écosystème Bitcoin sera fait pour mieux comprendre l'avenir de son utilisation. Abdelhamid Bakhta expliquera comment pourrait permettre la création de ZK rollups sur Bitcoin avec une modification de la blockchain, et Francis Pouliot présentera l'utilité d'un portefeuille open source pour la sécurité des Bitcoins et des utilisateurs ; Adoption mondiale du Bitcoin : Débats sur des thèmes tels que l'adoption mondiale du Bitcoin et l'évolution du minage et le concept d'« hyperbitcoinisation ».

En bref, Surfin' Bitcoin est l'endroit où il faudra être cet été pour en apprendre plus sur l'avenir du BTC et pour préparer sa rentrée comme il se doit.

🎬 Replongez dans l'édition 2023 de Surfin' Bitcoin à travers notre reportage :

