WazirX : les hackers nord-coréens derrière le hack à 235 millions de dollars ?

Aujourd'hui, l'exchange de cryptomonnaies indien WazirX déclarait être victime d'une attaque de grande ampleur à son encontre. En effet, selon des données on-chain, plus de 200 actifs cryptos différents ont étés dérobés, pour un total d'environ 235 millions de dollars.

Parmi les actifs volés nous retrouvons le Shiba Inu (SHIB) pour une valeur de 102 millions de dollars, mais aussi 53 millions de dollars d'Ether, 11 millions de dollars de MATIC et 8 millions de dollars de PEPE, entre autres.

La hack a ciblé un des portefeuilles multi-signatures de l'exchange WazirX. La société de sécurité cryptographique Blocksec explique ainsi :

Elliptic, une société d'analyse on-chain, a déclaré dans un rapport publié dans la journée que les pirates à l'origine du hack sont affiliés à la Corée du Nord.

En effet, suite au hack de WazirX, les fonds dérobés ont eu pour destination une adresse Tornado Cash, dans le but de dissimuler et blanchir les fonds. Selon Elliptic, ce genre de manœuvre serait cohérente avec le comportement démontré par les pirates informatiques nord-coréens lors d'incidents précédents.

De plus, l'enquêteur on-chain ZachXBT a mis en évidence une preuve inculpant une adresse KYC d'avoir reçu des fonds provenant du hack de la plateforme. Cette action lui a valu une prime offerte par la société d'analyse on-chain Arkham. Ces derniers ont d'ailleurs communiqué ladite adresse à l'exchange WazirX.

Plus récemment encore, Arkham annonce sur son compte X que la totalité des SHIB ont étés vendus par les hackers :

UPDATE: The WazirX Hacker is out of SHIB.

$102.1M SHIB was stolen this morning from WazirX and has now been fully sold off by the attacker. pic.twitter.com/sjCSZJhdIv

— Arkham (@ArkhamIntel) July 18, 2024