Tornado Cash : les États-Unis lèvent officiellement les sanctions contre le mixeur de cryptomonnaies

Tout ça pour ça : c’est un peu le sentiment que peut donner l’affaire Tornado Cash. En août 2022, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor des États-Unis dévoilait en grande pompe des sanctions à l’encontre du mixeur de cryptomonnaies. Le motif tout trouvé était bien entendu son utilisation par la Corée du Nord par le biais du groupe de hackers Lazarus.

Après 3 ans de rebondissements en justice, notamment des arrestations de développeurs, un retournement de situation s’est précisé en novembre dernier, après une première victoire laissant espérer une levée des sanctions. Quelques mois plus tard, l’OFAC entérine effectivement le sujet, en retirant les adresses de Tornado Cash de la liste des Specially Designated Nationals (SDN) :

Alors que la justice a en réalité forcé la main au département du Trésor pour ce dénouement, ses responsables maintiennent toutefois être « profondément préoccupés » par les piratages nord-coréens.

Le Trésor reste déterminé à utiliser ses pouvoirs pour démasquer et contrecarrer la capacité des cyberacteurs malveillants à tirer profit de leurs activités criminelles en exploitant les actifs numériques et leur écosystème. Nous sommes également déterminés à appliquer nos sanctions contre la [Corée du Nord] afin de limiter la capacité du régime à financer ses programmes d’armes de destruction massive et de missiles balistiques.