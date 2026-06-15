Les États-Unis et l'Iran annoncent un accord de paix - Signature prévue le 19 juin

Un accord de paix aurait été obtenu entre les États-Unis et l’Iran durant le week-end, incluant la réouverture du détroit d’Ormuz. Signature prévue le 19 juin en Suisse, avant de parvenir à un accord définitif. On fait le point…

Donald Trump annonce un accord de paix avec l'Iran

En fin de semaine dernière, Donald Trump a annoncé avoir obtenu un « très bon accord » avec l'Iran. Une information cruciale pourtant une nouvelle fois démentie par le pouvoir de Téhéran, qui a rapidement mitigé l'affirmation du président des États-Unis en parlant d'un processus toujours en cours.

Il semble toutefois que les tractations avancées par Donald Trump aient finalement abouti durant le week-end, si l'on en croit sa dernière déclaration sur le sujet publiée sur le réseau Truth Social il y a quelques heures, affirmant l'obtention d'un accord de paix effectif et la réouverture du détroit d'Ormuz.

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L’accord avec la République islamique d’Iran est désormais conclu. Félicitations à tous ! Par la présente, j’autorise pleinement l’ouverture sans restriction du détroit d’Ormuz et, simultanément, j’autorise la levée immédiate du blocus naval des États-Unis. Navires du monde entier, démarrez vos moteurs. Que le pétrole coule à flots ! Donald Trump

Une annonce qui pourrait permettre aux marchés boursiers de réagir de manière positive en ce début de semaine, en lien direct à une baisse du prix du pétrole, si l'on se fie à la hausse enclenchée par le Bitcoin qui affiche actuellement un retour au-dessus du niveau des 65 000 dollars.

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L'Iran confirme, alors qu'Israël bombarde Beyrouth

Comme à chaque fois dans ce genre de cas, l'important reste de bien vérifier que la déclaration de Donald Trump rencontre une confirmation effective. Et c'est le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif qui a rapidement effectué cet exercice nécessaire sur le réseau X, en parlant d'un accord de paix effectif.

Suite à des pourparlers intensifs, nous sommes heureux d'annoncer que l'Accord de paix entre les États-Unis d'Amérique et la République islamique d'Iran a été ATTEINT. Les deux parties ont déclaré l'arrêt immédiat et permanent des opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban. Shehbaz Sharif

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Du côté de l'Iran, le ton reste toujours plus mesuré. En effet, le vice-ministre des affaires étrangères iranien, Kazem Gharibabadi, affirme que « des négociations débuteront dans un délai de 60 jours en vue de parvenir à un accord définitif », tout en précisant que « la méfiance demeurait ».

Et pour cause, Israël n'a apparemment pas trouvé de meilleur moment pour bombarder une nouvelle fois le Sud de Beyrouth durant le week-end. Une attaque que le gouvernement iranien ne souhaite apparemment pas laisser passer, en accusant déjà Washington de ne pas respecter ses engagements.

À voir comment les choses vont évoluer en ce début de semaine...

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Sources : Donald Trump, Shehbaz Sharif

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