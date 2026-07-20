La reprise du conflit au Moyen-Orient ravive la volatilité des marchés

L'accalmie aura été de courte durée. En effet, depuis l'effondrement du dernier cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran, les frappes se sont intensifiées, le pétrole flambe et la nervosité a fait son retour sur les marchés, avec un indice VIX (surnommé l’indice de la peur) en nette hausse la semaine dernière. Mais une proposition de trêve de 10 jours, transmise ce 20 juillet à Téhéran, redonne un souffle d'espoir. Tout cela prenant place avant des jours cruciaux côté économie et finance, entre résultats d'entreprises et réunion de la Fed.

Le pétrole s'enflamme, la volatilité fait son retour

Une neuvième nuit consécutive de frappes américaines sur le sol iranien aura marqué le passage du dimanche 19 au lundi 20 juillet 2026, avec également trois soldats américains tués ces derniers jours. Du côté des attaques de la République islamique d’Iran, les Gardiens de la révolution ont frappé jusqu'au Koweït et à Bahreïn et visé des tankers dans le détroit d'Ormuz. Cette « réescalade » du conflit se lit directement sur les cours de l'or noir : le baril de pétrole Brent s'échangeait ce lundi matin autour de 88 dollars, après un pic nocturne à 91 dollars. Aux États-Unis, le gallon d'essence est repassé au-dessus des 4 dollars symboliques, contre 3,14 dollars il y a un mois à peine. De quoi rappeler pourquoi le pétrole reste un actif à part pour les investisseurs.

Cours du pétrole brut Brent sur les 5 derniers jours

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La cause est bien connue depuis le début de la crise le 28 février dernier : l'Iran menace le détroit d'Ormuz, artère vitale des exportations de brut du golfe Persique, et les navires rechignent à s'y engager malgré les assurances du président Donald Trump. Résultat, l'offre se grippe quand la demande, elle, reste constante.

Cette tension se propage aussi à l'ensemble des marchés. Le VIX, l'indice de la volatilité surnommé « indice de la peur », a grimpé jusqu'à +19 % en milieu de semaine dernière, avant de refluer légèrement, affichant tout de même encore +9 % sur cinq jours ce lundi 20 juillet. Les analystes de Goldman Sachs résument l'équation à deux scénarios :

une désescalade ferait chuter les prix du brut aussi vite qu'ils sont montés ;

mais de nouvelles attaques sur les tankers et les infrastructures pourraient renvoyer le baril de pétrole au-delà des 100 dollars, comme au plus fort du conflit.

L’indice de volatilité VIX, basé sur les primes d'options du S&P500, montre une grande incertitude (et inquiétude) pesant sur les marchés.

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Une nouvelle trêve Iran-USA de 10 jours sur la table

C'est le rebondissement de ce lundi 20 juillet, selon un haut responsable iranien cité par Reuters, des médiateurs ont transmis à Téhéran une proposition pour un nouveau cessez-le-feu de 10 jours, destinée à trouver les voies d'une relance de l'accord intérimaire signé le mois dernier. Celui-ci prévoyait une trêve de 60 jours, la réouverture du détroit d'Ormuz et un calendrier vers un accord définitif, avant de voler en éclats.

Les marchés ont d’ailleurs immédiatement salué cette dernière nouvelle. Le pétrole a vu ses précédents gains baisser et Wall Street a ouvert dans le vert ce lundi : environ +0,5 % pour le S&P 500 et +0,8 % pour le Nasdaq en début de séance, les valeurs des semi-conducteurs rebondissant après une semaine difficile. Comme expliqué précédemment (voir également le graphique ci-dessus), le VIX s’est donc également un peu détendu. Mais cela reste toutefois un optimisme fragile : ni Washington ni Téhéran n'ont accepté la nouvelle proposition de trêve à ce stade, et un seul titre négatif suffirait à faire rebasculer le sentiment. La semaine s'annonce d'autant plus chargée que la saison des résultats entre dans le vif du sujet, avec Alphabet, Tesla, Intel et IBM attendus dans les prochains jours.

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La Fed prise en étau, Bitcoin reste sur ses gardes

Cette flambée pétrolière tombe au pire moment pour la Réserve fédérale (la Fed), qui se réunit les 28 et 29 juillet. Son président Kevin Warsh l'a répété ces derniers jours : la lutte contre l'inflation, au-dessus de la cible des 2 % depuis cinq ans, n'est pas terminée. Si le statu quo fait encore consensus pour la semaine prochaine (94 % de probabilité selon les marchés), les traders obligataires anticipent désormais une première hausse de taux dès septembre ou octobre. Et ils la jugent même quasi certaine d'ici décembre. Ce serait la première depuis 2023. De son côté, la BCE fait face à un dilemme similaire, entre inflation énergétique et croissance européenne fragile.

Un signal que le marché crypto surveille de près, et pour cause : lors du dernier cycle de resserrement (tightening) de la Fed, qui remonte à 2022-2023, Bitcoin avait plongé d'environ 65 %, passant de 45 000 à 15 500 dollars. L'histoire nuance toutefois le tableau, ce sont surtout les hausses surprises qui avaient fait des dégâts, alors que les hausses anticipées avaient été absorbées sans drame majeur. Et c'est aussi au pic de ce durcissement monétaire que le plancher (bottom) du précédent cycle baissier du BTC s'était formé (vers novembre 2022).

Pour l'heure, le cours de Bitcoin résiste au-dessus des 64 000 dollars, porté par un timide retour des flux entrants sur les ETF BTC au comptant ces deux dernières semaines, après deux mois de sorties nettes. Entre géopolitique autour du conflit en Iran et politique monétaire de la Fed, la volatilité n'a probablement pas dit son dernier mot.

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Sources : Fortune, BeInCrypto via Yahoo Finance, Reuters, TradingView

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