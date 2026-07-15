Faut-il acheter l'action IBM après la pire chute de son histoire ?

Le 14 juillet 2026, l'action IBM a vécu un séisme : une chute de plus de 25 % en une seule séance, sa pire performance journalière en Bourse. En cause, un avertissement de la direction sur des résultats trimestriels en deçà des attentes, dans un contexte où l'IA rebat les cartes des dépenses informatiques des entreprises. Faut-il profiter de cette chute historique pour acheter l'action IBM ?

Qu'est-ce qu'IBM ?

IBM est une entreprise technologique américaine fondée en 1911 et cotée à la Bourse de New York (NYSE) sous le ticker IBM. C'est l'un des plus anciens noms de la tech mondiale, connu pour ses ordinateurs centraux (mainframes), son activité de conseil et ses logiciels d'entreprise.

Aujourd'hui, IBM s'organise autour de 4 segments : le Software (cloud hybride et plateformes d'IA, dopé par le rachat de Red Hat), le Consulting (services et conseil), l'Infrastructure (mainframes, serveurs, stockage) et le Financing. Le logiciel et le conseil constituent le cœur à haute marge de l'entreprise, tandis que l'infrastructure reste une activité plus cyclique.

Dans la course à l'IA, IBM ne joue pas le même jeu que les OpenAI ou autres géants de la Tech. Le groupe ne cherche pas à bâtir le modèle le plus puissant pour le grand public, mais à positionner l'IA au sein des grandes entreprises : c'est le sens de sa plateforme Watsonx, pensée pour déployer des modèles d'IA sur les données internes et sensibles des entreprises, en s'appuyant sur l'architecture de cloud hybride ouverte de Red Hat.

Son activité de conseil sert de porte d'entrée, en accompagnant les entreprises dans l'intégration concrète de ces outils. IBM est par ailleurs l'un des pionniers historiques de l'informatique quantique, un pari de long terme qui reste éloigné de toute rentabilité à ce stade.

Ce positionnement « IA d'entreprise » est aussi son point faible du moment : c'est précisément ce cœur logiciel et conseil que le marché craint de voir menacé par l'IA générative et fragilisé par la réorientation des budgets des entreprises vers le matériel (serveurs, semi-conducteurs).

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Les données clés de l'action IBM

Indicateur Donnée Cours de l'action 217 $ Variation séance du 14 juillet -25 % (pire séance de son histoire) Performance depuis le 1er janvier 2026 -26 % Capitalisation boursière 204 milliards de dollars Plus bas sur 52 semaines 212 $ Plus haut sur 52 semaines 332,5 $

Données du 15 juillet 2026

Pourquoi l'action IBM a-t-elle chuté de 25 % le 14 juillet ?

Le déclencheur immédiat est un avertissement préliminaire sur les résultats du 2e trimestre 2026, publié par IBM le 14 juillet avant sa conférence de résultats officielle. Ce type de pré-communiqué vise en général à amortir le choc d'une mauvaise nouvelle imminente. Ici, l'effet a été inverse : il a déclenché une vague de ventes massive.

Dans le détail, IBM anticipe un chiffre d'affaires d'environ 17,2 milliards de dollars, en deçà des 17,85 milliards attendus, et un bénéfice par action ajusté de 2,93 dollars contre 3,01 dollars espérés. Surtout, la division Infrastructure recule de 7 %. La sanction est d'autant plus brutale que l'action ne perdait que 4,8 % environ depuis le début de l'année : le décrochage a effacé d'un coup toute sa performance annuelle.

Mais le vrai sujet est ailleurs. Le PDG Arvind Krishna a expliqué que les entreprises réorientent massivement leurs budgets vers le matériel lié à l'IA (serveurs, stockage, puces mémoire) au détriment des logiciels et du conseil, le cœur à haute marge d'IBM.

L'explosion des investissements dans l'infrastructure IA profite donc aux fabricants de puces, mais siphonne temporairement les dépenses logicielles historiques d'IBM. Krishna a reconnu ne pas s'être adapté assez vite et que plusieurs contrats importants n'ont pas été signés dans les délais prévus.

Derrière ces chiffres se cache une crainte plus profonde : celle que l'IA bouleverse durablement le modèle des éditeurs de logiciels. Le titre avait déjà chuté d'environ 20 % en février 2026, après la présentation par Anthropic d'un outil capable de moderniser le COBOL, langage qui fait tourner de nombreux mainframes d'IBM.

La chute brutale de l'action IBM du 14 juillet 2026

Les arguments pour acheter l'action IBM

1. Une valorisation nettement décotée. Après la chute, l'action se paie autour de 19 fois les bénéfices, contre une médiane à 5 ans plus proche de 25x. Pour un investisseur qui croit à la solidité du modèle, le point d'entrée est bien plus attractif qu'il y a une semaine.

2. Un dividende solide et croissant. IBM verse un dividende sans interruption depuis 1916 et l'a augmenté 31 années de suite. La chute du cours de l'action IBM a mécaniquement porté le rendement au-dessus de 3 %, un profil « income » rare dans la tech.

3. Un problème de calendrier plus que de demande ? La direction évoque des contrats décalés plutôt que perdus. Si cette lecture se vérifie, une partie de la chute récente pourrait se rattraper sur les périodes suivantes.

4. Un modèle diversifié et générateur de cash. Entre logiciel (Red Hat), conseil, infrastructure et financement, IBM n'est pas un pure-play fragile. Le groupe a généré 2,2 milliards de dollars de free cash flow au 1er trimestre 2026 et continue de rendre du capital à ses actionnaires.

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Les arguments contre l'achat de l'action IBM

1. La menace structurelle de l'IA sur son cœur de métier. C'est le vrai risque. Les investisseurs craignent que l'IA générative comprime les activités logiciels et de conseil à haute marge d'IBM. Le titre avait déjà chuté d'environ 20 % en février 2026 après la présentation d'un outil de modernisation du COBOL par Anthropic.

2. Une rotation du CAPEX défavorable. Tant que les budgets IT des entreprises privilégieront l'infrastructure physique de l'IA, la croissance des segments logiciels et conseil d'IBM restera sous pression.

3. Des analystes qui se dégradent. HSBC vient d'abaisser sa recommandation à « Réduire » avec un objectif de 191 dollars, soit sous le cours actuel, ce qui constitue l'un des avis les plus baissiers sur la valeur.

4. Un aveu de la direction. Reconnaître publiquement ne pas s'être adapté assez vite alimente les doutes sur la capacité d'IBM à convertir le boom de l'IA en croissance de ses propres revenus.

Sur quelle plateforme acheter l'action IBM ?

L'action IBM est cotée au NYSE sous le ticker IBM. En tant qu'action américaine, elle n'est pas éligible au PEA et s'achète via un Compte-Titres Ordinaire (CTO).

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Notre verdict sur l'action IBM

La chute de 25 % du 14 juillet a rendu l'action IBM nettement plus abordable, et le dividende, l'un des plus anciens et des plus réguliers des États-Unis, offre désormais un rendement supérieur à 3 %. Pour un investisseur patient et orienté rendement, le point d'entrée est objectivement plus intéressant qu'il ne l'était il y a une semaine.

Mais la vraie question n'est pas le prix de l'action IBM : c'est de savoir si l'IA menace durablement le cœur logiciel et conseil d'IBM ou si le trimestre décevant n'est qu'un décalage de commandes. Cette réponse ne viendra pas avant les résultats définitifs et les perspectives du 22 juillet.

Notre position est donc prudente : attendre le 22 juillet avant de se positionner sur l'action IBM nous paraît plus sage que d'acheter le creux à l'aveugle. Le rebond potentiel est réel si la direction rassure, mais le risque structurel lié à l'IA reste entier tant qu'il n'est pas levé.

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