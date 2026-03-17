Est-il possible d'acheter des actions DeepSeek ?

DeepSeek, la startup chinoise d'intelligence artificielle devenue en quelques mois la référence de l'IA en Chine, attire désormais l'attention des investisseurs du monde entier. Son ascension soulève alors une question évidente : est-il possible d'investir dans DeepSeek et d'acheter une action de l'entreprise ?

La réponse directe : non, et ce n'est pas pour demain

DeepSeek n'est pas cotée en bourse et aucune introduction en bourse (IPO) n'est prévue. Fondée et soutenue par le fonds spéculatif chinois High-Flyer, la société reste une entité privée dont les titres ne sont pas accessibles sur les marchés financiers traditionnels. Aucun courtier ne peut vous en proposer.

Dans le cas de DeepSeek, non seulement aucune IPO n'est annoncée, mais la structure même de l'entreprise (adossée à un fonds d'investissement privé) rend une cotation à court terme très peu probable.

Faites fructifier votre capital en investissant en bourse

Publicité - Votre capital est à risque. D'autres frais s'appliquent. Pour plus d'informations, visitez etoro.com/trading/fees Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison de l'effet de levier. 61% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez savoir si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi dans chaque position. ( en savoir plus

Se préparer à une éventuelle action DeepSeek

Même si une IPO DeepSeek semble peu probable à court terme, ouvrir un compte chez un courtier reste une bonne pratique pour tout investisseur souhaitant se positionner rapidement sur une opportunité du secteur de l'IA.

Les vérifications d'identité prennent souvent plusieurs jours et il vaut mieux ne pas avoir à les faire dans l'urgence si vous souhaitez vraiment investir dans DeepSeek.

Si l'action DeepSeek est un jour disponible au grand public, voici les plateformes les plus accessibles qui sont susceptibles de la lister :

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Une fois votre compte créé et vérifié sur l'une de ces plateformes, vous pouvez y déposer des fonds en amont afin d'être prêt à acheter l'action DeepSeek dès qu'elle sera disponible.

DeepSeek en 2026 : l'IA qui a secoué la Silicon Valley

Fondée en juillet 2023 à Hangzhou par Liang Wenfeng, DeepSeek s'est imposée en à peine deux ans comme l'un des acteurs les plus compétitifs de l'intelligence artificielle. Ce qui a tout changé ? Le lancement en janvier 2025 de son modèle R1 : des performances comparables aux meilleurs modèles américains comme GPT-4, mais développé pour seulement 6 millions de dollars (contre plusieurs centaines de millions pour ses concurrents).

L'impact sur les marchés financiers a été immédiat et spectaculaire : l'action Nvidia a chuté de 17 % en une seule journée, effaçant près de 600 milliards de dollars de capitalisation boursière, soit la plus forte baisse jamais enregistrée pour une seule entreprise dans l'histoire des marchés américains. Donald Trump lui-même avait qualifié l'émergence de DeepSeek de « signal d'alarme » pour l'industrie technologique américaine.

Depuis, DeepSeek continue d'innover. Son modèle DeepSeek-R1 reste le modèle open source le plus populaire sur la plateforme Hugging Face début 2026 et la société prépare le lancement de son modèle V4, attendu comme multimodal et optimisé pour fonctionner sur du matériel fabriqué en Chine.

En attendant : s'exposer à l'IA via des actions cotées

Le secteur de l'intelligence artificielle est largement représenté en Bourse. Si vous souhaitez vous exposer au secteur, voici quelques actions de mastodontes de l'écosystème :

Action Perf. 1 an Perf. 3 ans Pourquoi est-elle liée à l'IA ? Nvidia (NVDA) +53 % +618 % Conçoit les processeurs graphiques (GPU) indispensables à l'entraînement des IA Meta (META) +4 % +208 % Développe la famille de modèles Llama et utilise l'IA pour optimiser ses revenus publicitaires Microsoft (MSFT) +3,7 % +48 % Principal soutien financier d'OpenAI et intègre Copilot dans toute sa suite logicielle Alphabet (GOOGL) +83 % +204 % Développe le modèle Gemini et conçoit ses propres puces de calcul haute performance (TPU) ASML (ASML) +90 % +124 % Détient le monopole des machines de lithographie nécessaires à la gravure des puces IA Palantir (PLTR) +75 % +1814 % Spécialiste de l'analyse de données massives via l'IA pour les gouvernements et les grandes entreprises

Données récupérées le 17 mars 2026

Faites fructifier votre capital en investissant en bourse

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Pour diversifier votre exposition, les ETF spécialisés dans l'intelligence artificielle offrent la possibilité d'investir en une seule transaction dans un ensemble d'entreprises du secteur, disponibles sur tous les courtiers cités plus haut.

ETF Perf. 1 an Perf. 5 ans Code ISIN Frais annuels L&G Artificial Intelligence UCITS ETF +27 % +61 % IE00BK5BCD43 0,49 % Xtrackers AI & Big Data UCITS ETF 1C +33 % +93 % IE00BGV5VN51 0,35 % WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF +44 % +37 % IE00BDVPNG13 0,40 %

Données récupérées le 17 mars 2026

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Conclusion sur l'investissement dans DeepSeek

Acheter une action DeepSeek n'est pas possible en 2026 et aucune introduction en bourse ne semble se profiler à court terme en raison de la structure de l'entreprise.

En attendant, s'exposer aux grandes valeurs du secteur de l'intelligence artificielle via des actions cotées ou des ETF liés à l'IA reste la solution la plus accessible pour profiter de la dynamique du secteur.

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Cet article sera mis à jour dès que de nouvelles informations officielles seront disponibles.

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