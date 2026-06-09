Le secteur de l’IA capte toutes les attentions, mais également les fonds de bon nombre d’investisseurs désireux de s’inscrire dans ce que certains comparent déjà à une bulle spéculative. Une dynamique qui voit émerger de nouvelles personnalités populaires, comme le tout jeune Leopold Aschenbrenner déjà comparé à un « Nostradamus de l’IA ». Pour quelles raisons ?

Leopold Aschenbrenner : le « Nostradamus de l’IA »

Certains humains trouvent encore des places de choix dans le développement actuel et frénétique de l'IA, comme par exemple des investisseurs clairvoyants capables d'identifier les pépites du secteur et de réaliser des « performances paraboliques », selon les termes utilisés par le Wall Street Journal.

Une définition appliquée à la présentation d'un tout jeune prodige de 24 ans, nommé Leopold Aschenbrenner, actuellement à la tête du fonds spéculatif Situational Awareness spécialisé dans l'intelligence artificielle, lancé il y a moins de deux ans avec un investissement de départ estimé à quelques centaines de millions de dollars.

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Une somme déjà importante qui n'est pourtant rien en comparaison des performances réalisées depuis, qui permettent à cette structure d'afficher un total de 20 milliards de dollars d'actifs sous gestion suite à des choix stratégiques sur le marché actions présentés comme visionnaires, pendant que Leopold Aschenbrenner devenait dans le même temps le « Nostradamus de l’IA », selon le célèbre podcasteur Tim Ferriss.

Un chiffre annoncé par une personne présentée comme proche de cette société, qui représenterait une progression de 270 % rien que pour le début de cette année... et de plus de 1 000 % depuis sa création, avec comme principal succès, une participation prise dans la startup Anthropic (Claude) en février 2025 - dont l'entrée en bourse doit intervenir prochainement - qui représente presque un cinquième de ses actifs à l'heure actuelle.

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Un profil qui séduit des acteurs boursiers comme Jane Street

Et alors qu'un véritable culte de la personnalité se construit autour de Leopold Aschenbrenner, certains acteurs boursiers se laissent également séduire par les performances de son fonds spéculatif, comme par exemple la société de trading quantitatif Jane Street - inscrite dans plusieurs procédures douteuses en lien au marché crypto - qui fait désormais partie de ses investisseurs officiels.

Un choix jugé « très significatif » de la part de Jane Street, selon le Wall Street Journal, car cette entreprise ne prend que très rarement des participations de ce type de gestionnaires de fonds externes. Peut-être parce que certains comparent déjà son fondateur à des personnalités comme Ryan Jacob, investisseur star de la bulle d'Internet, ou Cathy Wood (ARK Invest) et ses performances remarquables pendant la pandémie du Covid en 2020.

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Il suffit de voir comment l'annonce d'une prise de participation de Situational Awareness dans la société de fabrication de modules solaires T1 Energy a déclenché les passions à la mi-mai, au point d'avoir entraîné une hausse de 23 % de son action en moins de 24 heures, alors que l'application de trading Autopilot a récemment déployé un indice qui permet de répliquer les prises de positions divulguées lors de ses rapports de situation trimestriels.

Leopold Aschenbrenner n'est pas seul dans cette aventure. En effet, il a fondé Situational Awareness comme un « groupe de réflexion sur l’IA » avec une autre personnalité influente du secteur, Carl Shulman, ancien employé du hedge fund de Peter Thiel, mais également le soutien des cofondateurs de Stripe, Patrick Collison et John Collison, et de Daniel Gross et Nat Friedman, qui participent actuellement au développement de l'IA pour le géant Meta.

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Source : WSJ

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